Domenica In 2020-2021, cambio alla conduzione: parla Mara Venier

Domenica In, cambio alla conduzione per la prossima stagione: parla Mara Venier

Domenica In si avvia verso il finale di stagione, ma già si pensa all’anno che verrà. A fare il punto della situazione è stata Mara Venier, la donna dei ‘miracoli’ che da quando ha preso il timone della domenica televisiva della rete ammiraglia Rai è riuscita nell’impensabile. Vale a dire che prima ha risollevato gli ascolti (dopo che il tandem delle sorelle Parodi aveva dato risultati tutt’altro che entusiasmanti in termini di share), poi ha raggiunto la concorrenza di Barbara d’Urso. Infine ha messo la freccia e ha operato il sorpasso, tanto che Domenica Live (Canale 5) ha preferito cambiare programmazione andando in onda subito dopo la chiusura del programma di Rai Uno e quindi non scontrandosi con esso. E per il 2020/2021? Mara sarà sempre alla guida del contenitore festivo ma si prospettano grandi cambiamenti alla conduzione. Ne ha parlato lei stessa con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Domenica In, Zia Mara non sarà più sola in video: la proposta

Per prima cosa la presentatrice veneta ha confermato che sarà in sella a Domenica In anche per la stagione tv 2020/2021. Tuttavia ha il desiderio di “cambiare qualcosina” per quel che concerne la conduzione dello show. L’idea della ‘Zia’ è allargare la platea delle persone fisse in video. Mara precisa di non voler tornare alla Domenica In degli Anni 90 ma di voler accanto dei compagni di viaggio fissi. Insomma, rimanere sì la ‘padrona di casa’. Dall’altro lato, però, avere delle spalle. Ad esempio? “Due uomini e una donna, non so ancora. Ho tante idee…” spiega la Venier che aggiunge che la questione è già stata sottoposta ai vertici della Rai. Dunque non è per nulla da escludere che nella prossima edizione avverrà un mutamento importante per quel che riguarda la conduzione e il modo di procedere della trasmissione.

Mara Venier eroica, l’infortunio non la ferma

Gli ultimi dieci giorni non sono stati proprio semplici per Mara Venier, la quale, cadendo dalle scale della sua abitazione, ha battuto la testa (fortunatamente la tac non ha rilevato alcun problema al capo) e si è fratturata un piede. Nonostante ciò, ha preferito in modo eroico andare comunque in onda e non abbandonare il proprio pubblico.