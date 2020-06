Mara Venier, tac alla testa e al piede. Come è andata: “Oggi sono crollata”

Mara Venier, tac alla testa e al piede: come è andata. Parla la conduttrice: “Oggi sono crollata”

Mara Venier avrebbe dovuto aprire come ospite speciale la prima puntata di ‘Io e Te’, trasmissione del pomeriggio di Rai Uno orchestrata da Pierluigi Diaco. Tuttavia la conduttrice, molto amica del giornalista, non ha potuto essere in studio per via del brutto incidente domestico in cui è rimasta coinvolta ieri prima di andare in onda con Domenica In. La veneziana è comunque riuscita a collegarsi telefonicamente con Diaco spiegando che nella serata di ieri si è sottoposta a una tac alla testa e al piede.

Mara Venier: “Stefano Coletta (direttore di Rai uno, ndr) mi ha detto ieri di non andare in diretta, ma io sono andata lo stesso”

“Oggi devo dire che la botta la sento molto. Mi è arrivato il crollo di tutto. Mi hanno fatto una tac alla testa ed è andato tutto bene”, ha spiegato a ‘Io e Te’ Mara Venier, aggiungendo: “Stefano Coletta (direttore di Rai uno, ndr) mi ha detto ieri di non andare in diretta, ma io sono andata lo stesso. Anche se non credevo di farcela. Poi sono andata in ospedale: tac a testa e piede. Come ho detto alla testa tutto bene, al piede mi è stato detto che ho una frattura.” E ancora: “Il dolore ieri sera e stanotte è stato fortissimo. Ora cerco di rimanere immobile.” La padrona di Domenica In è intervenuta anche sui suoi canali social, facendo sapere che dovrà stare a riposo assoluto per una settimana:

Mara, l’intervento in diretta a Domenica In

“In questo momento sto tentando di andare in onda, ma credo di avere una frattura al piede. Ho preso una botta in testa terribile. Sono caduta di peso. Non ci voleva, non ci voleva… Oggi, d’accordo con il direttore di Rai Uno Coletta abbiamo anche deciso di andare in onda fino al 28 di giugno”. Così ieri Mara Venier ha informato in diretta il suo pubblico sull’incidente domestico di cui è rimasta vittima.