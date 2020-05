Diaco, Io e Te: Mara Venier si è fratturata un piede, ospitata a rischio. La conduttrice mostra il gesso, il commento dei vip

Nella mattinata odierna Mara Venier è caduta dalle scale, battendo la testa e fratturandosi un piede. Nonostante ciò la conduttrice si è presentata regolarmente in studio a Domenica In. Subito dopo la diretta si è sottoposta agli esami e ha avuto conferma di quel che già temeva: frattura del piede appunto. Domani Zia Mara dovrebbe partecipare in qualità di ospite al debutto di ‘Io e Te’, programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco. Oggi il giornalista è stato presente a Domenica In, consigliando all’amica Venier di non preoccuparsi laddove non riuscisse a fare tappa nella sua trasmissione. E infatti l’ospitata è in forte dubbio.

I Vip si stringono attorno a Mara Venier

Mara Venier, dopo la chiusura della puntata di Domenica In del 31 maggio 2020, è apparsa sui social, mostrando il piede ingessato e confermando quel che già temeva: “Una bella frattura al piede…..olè”. Immediata la reazione dei fan che le hanno scritto a centinaia, augurandole una pronta e tempestiva guarigione. Tanti anche i vip e i personaggi del mondo giornalistico che hanno espresso vicinanza alla conduttrice veneziana. Achille Lauro, Rita Dalla Chiesa, Eva Grimaldi, Caterina Balivo, Alberto Matano, Antonella Clerici, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando sono stati solo alcuni dei volti noti che hanno esternato un pensiero per la ‘Zia’.

Mara Venier in onda nonostante l’infortunio

“Ci provo andare in onda… sono caduta dalle scale stamattina per venire qua… Penso frattura al piede… una botta in testa! Subito dopo Domenica in radiografia!”, ha scritto su Instagram Mara Venier prima della puntata di Domenica In, mostrando il ‘piedone’ fasciato. Stessa versione fornita in apertura de programma: “In questo momento sto tentando di andare in onda, ma credo di avere una frattura al piede. Ho preso una botta in testa terribile. Sono caduta di peso. Non ci voleva, non ci voleva… Oggi, d’accordo con il direttore di Rai Uno Coletta abbiamo anche deciso di andare in onda fino al 28 di giugno”.