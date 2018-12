Mara Venier emozionata: le parole di Flavio Insinna su Fabrizio Frizzi

Mara Venier e Flavio Insinna ricordano Frizzi a Domenica In

Mara Venier è ancora molto provata dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Tanto che a Domenica In, appena Flavio Insinna ha nominato il collega, la veneziana non è riuscita a trattenere le lacrime. L’ex attore di Don Matteo ha ricordato Frizzi per via del suo nuovo impegno a L’Eredità, il programma che Fabrizio ha condotto fino allo scorso maggio. Un impegno che Insinna sta portando avanti con delicatezza ed entusiasmo, conscio di aver raccolto un’eredità decisamente importante. “Io nei giorni in cui proprio non respiro, o pensando a papà, o pensando a Fabrizio, ripenso a quel veliero, che non è affondato. È semplicemente andato verso un mare più bello. E un giorno ci ritroveremo… su una spiaggia più bella”, ha detto il conduttore nel corso della sua intervista con Mara. Parole belle, profonde e sincere, che hanno toccato il cuore della Venier ma anche di tutti i telespettatori in studio e a casa.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi a Domenica In 2018

Da quando Mara Venier ha preso di nuovo in mano le redini di Domenica In sono stati tanti gli omaggi a Fabrizio Frizzi. I due erano legati da profonda stima e amicizia. Nel corso della nuova edizione del contenitore domenicale zia Mara ha invitato la vedova di Frizzi, la giornalista Carlotta Mantovan. Ma ha ricordato il conduttore pure nella recente intervista con Max Biaggi, grande amico dell’ex volto di Miss Italia e L’Eredità.

Le parole di Mara Venier su Fabrizio Frizzi

“Delle 9 edizioni a Domenica In ricordo bene la prima puntata. Prima di entrare in scena ho avuto un attacco di panico. Fabrizio Frizzi mi ha spinto sul palco, mi ha detto “Vai Mara, sei forte”. Nella mia mente, di nove edizioni, è rimasto solo quel ricordo: la spinta di Frizzi”, ha raccontato tempo fa l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi.