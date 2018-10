Carlotta Mantovan a Domenica In: pubblico commosso, ma attacca Mara Venier

Carlotta Mantovan, moglie di Frizzi, a Domenica In: il pubblico si commuove ma accusa Mara Venier

Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, si lascia intervistare da Mara Venier a Domenica In. Tanta la commozione del pubblico nel vedere una donna così forte, che sta cercando di superare il dolore più grande della sua vita. Il conduttore manca proprio a tutti e sui social è impossibile non notare i numerosi commenti dei telespettatori. Difficile trattenere le lacrime durante l’intervista, attraverso cui vengono mostrati video e foto che ritraggono Fabrizio. Carlotta mantiene la calma e non si lascia andare all’emozione, ma è evidente a tutti quanto sia ancora provata dalla morte di Frizzi. Sono stati 16 anni insieme e di questo la Mantovan ne è fiera. “Era un gentleman e con questo ho detto tutto”, dichiara l’ex modella. Un’affermazione che colpisce il pubblico, ma che fa anche capire che Carlotta non vuole dire altro. Infatti, non rilascia molte dichiarazioni, anzi risponde semplicemente alle domande di Mara. Ma proprio il comportamento della conduttrice non piace ai telespettatori.

Carlotta Mantovan intervista a Domenica In: il pubblico attacca Mara Venier

La scomparsa di Fabrizio Frizzi continua a creare grande commozione in tutta Italia. Il pubblico non riesce a trattenere le lacrime, ma ha anche un’accusa da fare a Mara. A detta di qualche telespettatore, l’intervista della Venier sarebbe stata “indelicatissima”. C’è chi è convinto del fatto che la conduttrice fosse alla ricerca “della lacrima a tutti i costi”. Tante cose si sarebbe potuta risparmiare Mara, secondo il pubblico. Infatti, sui social c’è chi è sicuro del fatto che la Venier non sia stata abbastanza delicata e che volesse in tutti i modi portare Carlotta alla commozione. Ma ovviamente c’è anche chi ha apprezzato non poco Mara.

La scomparsa di Fabrizio Frizzi continua a commuovere il pubblico italiano

Sebbene da una parte ci sia chi non è riuscito ad apprezzare l’intervista di Mara alla moglie di Frizzi, ecco che dall’altra c’è anche chi applaude. Infatti, ancora una volta, la conduttrice sembra aver colpito la maggior parte dei telespettatori con questo importante confronto. “Momento meraviglio. La delicatezza di Mara, lo stare 10 passi indietro per far emergere Carlotta. Fabrizio da lassù sorride”. Questo è uno dei tanti commenti positivi nei confronti di Mara.