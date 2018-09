Mara Venier e Cristiano Malgioglio fanno pace, lei lo perdona: “Guardiamo Avanti”

Mara Venier e Cristiano Malgioglio fanno pace: superati i dissidi prima di Domenica In

La notizia riguardante la presunta lite tra Cristiano Malgioglio e Mara Venier è rimbalzata su ogni giornale e sito di gossip recentemente. I due, stando alle indiscrezioni emerse, pare avrebbero avuto un dissidio legato alla mancata partecipazione di Cristiano a Domenica In. Per il suo ritorno in Rai, infatti, Mara avrebbe voluto accanto il suo amico, per il quale appunto aveva pensato un ruolo specifico. Malgioglio, tuttavia, al corteggiamento della conduttrice non ha ceduto e, alla fine, avrebbe preferito Mediaset. Questo dietrofront, sempre secondo i rumours, non sarebbe andato molto giù alla Venier che al cantautore avrebbe palesato il suo disappunto. Le tensioni, alla fine, avrebbero addirittura incrinato il rapporto tra i due che tuttavia, dopo una breve crisi, pare oggi abbiano fatto finalmente pace.

Mara Venier perdona Cristiano Malgioglio: la versione pubblicata dal settimanale Oggi

Secondo il settimanale Oggi, sarebbe stata proprio Mara Venier a decidere di andare oltre e di “perdonare” Cristiano Malgioglio. “Mara Venier ha perdonato il suo amico Malgioglio” è stato infatti scritto nella rubrica Pillole di Gossip “Che negli ultimi tempi era stato irriverente e impertinente”. A fare il primo passo, però, sarebbe stato proprio il cantautore, dopo aver confidato a Mara “Il suo affetto e la sua stima con tanto di scuse”. Come ha reagito Mara? Bene. “Sarebbe un errore permettere alla TV di compromettere una grande amicizia” pare infatti abbia detto “Guardiamo avanti”.

Domenica In: ospiti in studio Romina Power e Albano Carrisi (mentre la concorrenza intervista Albano Lecciso)

Il primo scontro televisivo tra Barbara d’Urso e Mara Venier pare sarà bello tosto già dalla prima puntata. A Domenica In, infatti, saranno ospiti Albano e Romina mentre, nella rete concorrente, ad essere intervistata dalla d’Urso (lo stesso giorno e presumibilmente nello stesso momento) sarà Loredana Lecciso.