Mara Fasone torna sui social: le ultime parole su Uomini e Donne (VIDEO)

Uomini e Donne, Mara Fasone torna sui social: l’ex tronista si mostra sorridente e dice la sua sull’ultima puntata del Trono Classico

Mara Fasone, dopo l’addio a Uomini e Donne e una lunga assenza dai social, è tornata. Qualche ora fa l’ex tronista ha postato sul suo profilo Instagram (di nuovo attivo da un paio di giorni) un video dove si mostrava bella e sorridente. Le accuse che le sono state fatte recentemente, dunque, sembrano esserle completamente scivolate addosso. Tutti quelli che hanno paragonato il percorso di Mara a quello di Sara Affi Fella, per il momento, dovranno ricredersi. Tramite una storia su Instagram, inoltre, la Fasone ha anche commentato l’ultima puntata del Trono Classico (quella andata in onda oggi per intenderci). “Non posso non seguire uno dei miei programmi preferiti” ha esordito dicendo Mara mostrando nel suo video uno stralcio della puntata di Uomini e Donne di oggi “Adoro”.

Parole quelle di Mara Fasone che, alla luce di quanto è successo, non sembrano del tutto buttate a caso. Mara, come molti sapranno, ha già rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove chiariva la sua posizione. Il suo ex fidanzato? Una storia chiusa ormai. Dal programma Mara non se ne è andata perché aveva qualcosa da nascondere ma perché, come dichiarato da lei, stava diventando sempre più difficile reggere lo stress e la situazione in studio e a casa. L’ex tronista si sente perciò a posto con la sua coscienza tanto che, come accennato, ha dimostrato di non avere nessun rancore nei confronti della trasmissione che, parafrasando le sue parole, rimane comunque “una delle sue preferite”.

Uomini e Donne, Mara si difende dalle accuse ricevute: la risposta di Gianni Sperti

Gianni Sperti è stato il primo a Uomini e Donne a manifestare la sue perplessità nei confronti di Mara. Le parole dell’ex tronista, quando quest’ultima avuto l’opportunità di difendersi (dopo l’abbandono del trono), non sono riuscite comunque a convincerlo. In questi giorni, difatti, sui social si è consumato uno scontro senza esclusione di colpi dove i due, ancora una volta, non se le sono certo mandate a dire.