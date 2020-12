Mara Carfagna sta meglio ed è uscita dall’ospedale

Mara Carfagna è tornata a casa. A dare l’annuncio Dagospia, che assicura che le dimissioni sono arrivate in gran segreto lo scorso mercoledì. Al momento la diretta interessata non ha confermato la notizia ma neppure smentito. La 45enne era stata ricoverata lo scorso 2 dicembre al Gemelli di Roma per una polmonite non collegata al Covid-19, come spiegato da alcune fonti di Forza Italia. Sui social network, poi, la Carfagna aveva ringraziato i suoi sostenitori e parlato di un momento assai delicato.

Non solo per i problemi di salute ma anche per via del distacco dalla figlia Vittoria, nata lo scorso ottobre. A due mesi di vita la piccina si è dovuta staccare dalla madre. Indubbiamente uno strazio per Mara Carfagna, che da tempo sognava di mettere su famiglia. Tra l’altro proprio al Gemelli l’ex Ministra del governo Berlusconi aveva dato alla luce la sua primogenita, frutto del grande amore con il compagno Alessandro Ruben, al quale è legata dal 2013.

A differenza di altri personaggi noti che in questo periodo hanno dovuto lottare contro il Coronavirus e non solo, Mara Carfagna non aveva condiviso su Instagram o Facebook alcun selfie dall’ospedale. L’ex showgirl aveva preferito affidarsi solo ed esclusivamente ad un messaggio toccante, dove aveva messo in mostra la sua forza e determinazione nel voler superare questa ennesima prova difficile della sua vita.

Mara Carfagna, compagno e figlia

Da sette anni Mara Carfagna è legata all’ex deputato Alessandro Ruben. Una storia d’amore diventata subito importante nonostante due dolorosi divorzi alle spalle per entrambi. La Carfagna è stata sposata per un anno, dal 2011 al 2012, con il costruttore romano Marco Mezzaroma. Il rapporto non è finito nel migliore dei modi e il matrimonio è stato annullato pure dalla Sacra Rota.

Mara era pronta ad allargare la famiglia con Mezzaroma ma la sua vita ha preso una piega diversa. Per la Carfagna Vittoria è la primogenita mentre Ruben ha un’altra figlia di 16 anni, nata da un precedente legame. Diventare mamma è un grande sogno che si avvera per Mara Carfagna, già decisa a cambiare vita tanti anni fa.