Mara Carfagna in ospedale, il messaggio: “Momento complicato”

Ore difficili per Mara Carfagna. L’ex Ministra per le pari opportunità è attualmente ricoverata in ospedale a causa di una polmonite. Fonti di Forza Italia hanno assicurato che non si tratta di Covid-19 ma il ricovero è stato necessario per tenere monitorata la situazione e agire nel modo migliore. Dopo l’annuncio che ha fatto il giro di siti web e giornali la Carfagna ha rotto il silenzio con un messaggio su Twitter e Instagram.

Mara ha rassicurato i suoi fan e sostenitori e tutte le persone che si sono preoccupate per il suo stato di salute. “Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando in questo momento complicato. Tornerò presto, con lo stesso impegno e la stessa passione di prima”, ha scritto a corredo di una foto che la vede sorridente e spensierata.

Nessun selfie dall’ospedale per Mara: la Carfagna vuole mostrare pubblicamente solo il meglio di se stessa e far vedere, in qualche modo, la sua determinazione e coraggio nell’affrontare questa ennesima prova della sua esistenza. Per l’ex showgirl non è di certo facile affrontare un ricovero in ospedale proprio ora.

Per la 45enne è un vero e proprio dramma visto che è diventata mamma per la prima volta qualche mese fa. Lo scorso ottobre ha avuto dal compagno Alessandro Ruben la piccola Vittoria. A due mesi dal parto cesareo, dunque, la Carfagna è costretta a doversi separare dalla sua bambina.

La vita privata di Mara Carfagna

Dal 2013 Mara Carfagna è legata all’ex deputato Alessandro Ruben. Una storia d’amore diventata subito importante nonostante due dolorosi divorzi alle spalle per entrambi. La Carfagna è stata sposata dal 2011 al 2012 con il costruttore romano Marco Mezzaroma: il rapporto non è finito nel migliore dei modi e il matrimonio è stato pure annullato dalla Sacra Rota.

Mara era pronta ad allargare la famiglia con Mezzaroma ma la sua vita ha preso una piega diversa. Per la Carfagna Vittoria è la primogenita mentre Ruben ha un’altra figlia di 16 anni, nata da un precedente legame. Diventare mamma è un grande sogno che si avvera per Mara Carfagna, già pronta a cambiare vita tanti anni fa.

Tra lavoro e uomini sbagliati, però, non è mai riuscita a realizzare questo desiderio. Ora grazie ad Alessandro Ruben quel sogno è diventato realtà e la Carfagna ha vissuto un gravidanza piuttosto tranquilla.