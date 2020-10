Mara Carfagna è diventata mamma: è nata la prima figlia

Mara Carfagna è diventata mamma! Per la Deputata del Popolo della Libertà e di Forza Italia è nata la prima figlia! Fiocco rossa per la polita ed ex modella italiana. La vicepresidente della Camera dà così il benvenuto alla piccola Vittoria, insieme al suo compagno ed ex deputato Alessandro Ruben. Secondo quanto si apprende, sia la neo mamma che la piccola sono in ottima salute. Dagospia annuncia che Mara Carfagna ha dato alla luce la sua prima figlia ieri, lunedì 26 ottobre, al Gemelli di Roma. Pare che l’ex ministro per le Pari opportunità abbia affrontato il parto cesareo. Un bellissimo momento per la vicepresidente della Camera, che a 44 anni è diventata mamma per la prima volta!

Mara Carfagna e Alessandro Ruben formano una coppia dall’anno 2013. L’ex deputato ha già una figlia, nata nell’anno 2004. Dopo il brutto divorzio con Marco Mezzaroma, la politica è riuscita a ritrovare la serenità proprio insieme ad Alessandro, con cui ha sempre dichiarato di stare bene. Infatti, l’ha descritto tempo fa come un uomo molto attento e presente. Con la sua solarità, l’ex deputato riuscirebbe a compensare il carattere “rigido e severo” della Carfagna, come lei stessa aveva dichiarato.

Lo scorso mese di maggio, si parlava di una presunta gravidanza ed ecco che poi è arrivata la conferma. I due politici hanno scoperto che avrebbero allargato la loro famiglia durante il primo lockdown. Per la vicepresidente della Camera questa scoperta ha rappresentato una grande gioia, ma anche tanta preoccupazione, viste le difficoltà che il nostro Paese sta affrontando a causa della pandemia legata al Coronavirus. La Carfagna ha realizzato un sogno con la maternità. Più volte in passato aveva espresso il suo desiderio di diventare mamma, sperando che il suo primo figlio potesse arrivare nel momento giusto. Ed ecco che, dopo ben sette anni di relazione con Alessandro, si ritrova ad appendere il fiocco rosa.

Lo scorso mese di luglio appariva davvero molto felice di accogliere la sua prima figlia. L’estate per lei è stata abbastanza serena, in quanto è riuscita a godersi tanto riposo. Insieme ad Alessandro, è stata paparazzata al mare con il pancione, tra grandi sorrisi e gite in barca.