Mara Carfagna incinta di una bambina: l’indiscrezione

Ultimi gossip: Mara Carfagna è incinta di una bambina

Cicogna in volo per Mara Carfagna, l’ex soubrette oggi vice presidente della Camera dei Deputati. Come spiffera Dagospia a 44 anni la politica sarebbe in dolce attesa per la prima volta. Mara è stata pizzicata con un pancino sospetto mentre faceva acquisti in un negozio premaman. Secondo i beninformati la Carfegna sarebbe in attesa della prima figlia. Dal 2013 l’ex showgirl è legata all’ex deputato Alessandro Ruben. Una storia d’amore diventata subito importante nonostante due divorzi importanti alle spalle. La Carfagna è stata sposata dal 2011 al 2012 con il costruttore romano Marco Mezzaroma: il rapporto non è finito nel migliore dei modi e il matrimonio è stato pure annullato dalla Sacra Rota.

Mara Carfagna sognava di diventare mamma da tempo

“Ho il desiderio di avere un figlio. La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme. Adesso controllo il cellulare… Avrei dovuto farlo anche prima”, ha raccontato qualche tempo fa Mara Carfagna in un’intervista rilasciata a Belve. “Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben. Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo. Sento il bisogno di un figlio. Arriverà al momento giusto“, ha aggiunto al settimanale Chi.

Mara Carfagna e il dolore per il matrimonio finito

“Ripensandoci, ora sorrido, ma allora l’ho vissuta malissimo. Mi sono ritrovata a un anno dalle nozze, sola, in viaggio per Zanzibar con una mia cara amica. E quello avrebbe dovuto essere il romantico anniversario con mio marito, magari in attesa di un bambino… Mi sono sentita sola e fuori luogo come Bridget Jones”, ha confidato l’ex Ministro per le Pari Opportunità.