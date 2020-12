Manuela Arcuri matrimonio a Las Vegas con Giovanni: foto e dettagli

Nozze segrete in America per l’attrice di Latina con il padre di suo figlio Mattia, che oggi ha sei anni

Manuela Arcuri si è sposata! La notizia era già trapelata qualche settimana fa a Verissimo ma ora la diretta interessata ha snocciolato i dettagli sul settimanale Diva e Donna. Per la prima volta l’attrice, volto di tante fiction Mediaset, ha mostrato le immagini del suo matrimonio segreto con Giovanni Di Gianfrancesco, padre del figlio Mattia. Le nozze sono state celebrate il 30 aprile 2013 a Las Vegas.

In quell’anno la coppia stava provando ad avere un bambino: un’impresa non facile. La stessa Manuelona ha ammesso che ci sono voluti diversi tentativi prima di avere il loro piccolo Mattia. Il matrimonio è stato celebrato ad aprile e l’Arcuri è rimasta incinta poi a settembre. Perché Las Vegas? Manuela e il marito volevano una cerimonia segreta anche se i famigliari erano a conoscenza della loro folle idea.

A Las Vegas si possono scegliere diversi tipi di matrimonio e l’ex fiamma di Gabriel Garko ha optato per quello classico. Dall’Italia ha portato un abito bianco, lineare e sensuale, e le fedi, semplici e in oro bianco. Per il bouquet la sposa ha optato per delle rose rosse. Le nozze sono state, ovviamente, con rito civile e si sono tenute all’esterno del rinomato Hotel Bellagio. Il viaggio di nozze è stato invece alle Hawaii.

Manuela Arcuri ha ricordato di quell’evento:

“Quando la cerimonia è finita sono partite le fontane insieme con la musica. E poi è stato bello rimettermi l’abito e partecipare a una delle feste a tema che fanno nei grandi alberghi con sposi provenienti da tutto il mondo. Io adoro Las Vegas, è un posto surreale, un continuo show, sembra il paese dei balocchi”

Nonostante la bella cerimonia, Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco non hanno mai convalidato il matrimonio in Italia. Quindi se in America sono ufficialmente marito e moglie la situazione è assai diversa nel Belpaese.

La coppia è però pronta a fare il bis anche in Italia, appena passerà l’emergenza Coronavirus. Manuela ha già detto al piccolo Mattia che il suo compito sarà quello di portare le fedi. La 43enne sogna un matrimonio religioso, magari in spiaggia.

Chi è il marito di Manuela Arcuri

Giovanni Di Gianfrancesco è un imprenditore di 42 anni. Frequenta Manuela Arcuri da ben dieci anni. L’attrice ha ribadito che il marito è una persona speciale, che l’ha sempre vista solo e soltanto come Manuela e non come l’Arcuri. Giovanni, a detta dell’interprete, è andato oltre il personaggio e ha instaurato con l’ex modella un legame fatto di grande complicità.