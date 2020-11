Manuela Arcuri si è sposata: “Matrimonio in America con Giovanni”

By

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati. È stata la stessa attrice a rivelarlo a Verissimo, il programma di Canale 5 guidato da Silvia Toffanin. La 43enne ha ammesso che il matrimonio con il suo compagno storico è avvenuto qualche tempo fa, in maniera top secret, in America. Durante un viaggio oltreoceano i due si sono fermati a Las Vegas e ne hanno approfittato per celebrare un matrimonio veloce e assai intimo. Un evento di cui nessuno era a conoscenza fino ad oggi.

Al momento Manuela Arcuri ha preferito non svelare ulteriori dettagli sul suo matrimonio americano ma quel che è certo è che da qualche anno le nozze a Las Vegas sono valide anche in Italia. Dopo la nascita del piccolo Mattia, che oggi ha sei anni, il rapporto tra Manuela e Giovanni Di Gianfrancesco si è dunque cementato ancora di più. L’Arcuri ha spiegato a Verissimo che alla base di questa unione così solida ci sono tre ingredienti fondamentali: la complicità, il rispetto e la libertà.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si frequentano da quasi dieci anni ma il loro rapporto non è cambiato di una virgola. L’attrice ha ribadito che il marito è una persona speciale, che l’ha sempre vista solo e soltanto come Manuela e non come l’Arcuri. Giovanni, a detta dell’interprete, è andato oltre il personaggio e ha instaurato con l’ex modella un legame fatto di grande complicità.

Non solo: Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco, di professione imprenditore, non si sono mai “pestati i piedi”. Ognuno ha sempre rispettato la libertà, le passioni e il lavoro dell’altro. Sia Manuela sia Giovanni riescono a vivere senza problemi la propria vita al di là del rapporto di coppia. Una presa di posizione possibile solo se, come ribadito dall’Arcuri, c’è alla base un grande rispetto.

Dopo tante storie d’amore travagliate e sbagliate, Manuela Arcuri ha trovato in Giovanni Di Gianfrancesco il porto sicuro. Non a caso è stato con l’imprenditore che ha messo su famiglia e per amore del piccolo Mattia ha pure rallentato i ritmi lavorativi.