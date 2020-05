Manuela Arcuri: “Garko? Un’avventura. Maternità? Difficile avere un figlio”

Manuela Arcuri a Vieni da me ricorda la storia d’amore con Gabriel Garko

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me Manuela Arcuri ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita privata e della sua carriera. Tra aneddoti e curiosità impossibile non menzionare Gabriel Garko. I due hanno fatto sognare l’Italia intera per anni, complice le fiction struggenti che li hanno visti protagonisti. Tra un set e un altro Manuelona e Garko si sono lasciati travolgere dalla passione, anche se la loro liaison è stata piuttosto breve. È stata la stessa Arcuri a confessarlo al programma di Rai Uno, sottolineando però che è rimasta una grande amicizia con il collega.

Le dolci parole di Manuela Arcuri per l’ex fiamma Gabriel Garko

“Con Gabriel credevo fosse una storia importante ma è sta solo un’avventura. Lui è sempre stato impeccabile con me, abbiamo fatto vacanze insieme e ci siamo divertiti, poi non so il vero motivo per cui è finita. Ci siamo allontanati, rimanendo sempre amici e abbiamo continuato a lavorare insieme”, ha spiegato Manuela Arcuri a Vieni da me. Oggi i due hanno un rapporto cordiale, fatto di affetto e stima. Tra i tanti lavori insieme impossibile non citare le note fiction Mediaset L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna.

Manuela Arcuri mamma: non è stato facile avere Mattia

Da tempo Manuela Arcuri è legata all’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, dal quale ha avuto nel 2014 il figlio Mattia. Diventare mamma non è stato però facile e la diretta interessata lo ha confidato a Vieni da me. “Il periodo in cui ho provato ad avere mio figlio lo ricordo con molta tristezza. Abbiamo tentato per quasi un anno invano: ogni mese scoprivo di non essere incinta e piangevo. Era scattata una sorta di fissazione. Quando stavo per gettare la spugna è arrivato Mattia”, ha confessato la 43enne.