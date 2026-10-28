Manuela Arcuri “da tempo è fidanzatissima con Max Cummo e non col principe Pallavicino”: colpo di scena

Altro colpo di scena sulla vicenda del legame tra Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino. Per giorni il gossip ha ricamato su una presunta love story tra l’attrice e il nobile. Lei è quindi corsa a Verissimo, affrettandosi a dire che c’è soltanto una profonda amicizia e una collaborazione professionale con l’82enne. Nessun matrimonio in vista, come invece aveva mormorato qualcuno. Ora Gabriele Parpiglia, con un articolo pubblicato su Quotidiano Nazionale, aggiunge un ulteriore tassello alla vicenda, affermando che Arcuri è “fidanzatissima”. Ma non con il principe, bensì con Max Cummo, proprietario della storica “pizzeria” boutique milanese “Le specialità”, locale frequentato anche da star internazionali del calibro di Dua Lipa, Emily Ratajkowski e Kim Kardashian. E la love story, sempre stando a quanto riferito dal giornalista, non sarebbe nemmeno freschissima.

Manuela Arcuri “fidanzatissima con Max Cummo”

Manuela Arcuri non è single “da un po’”, scrive Parpiglia, aggiungendo di aver sentito personalmente l’attrice al telefono la quale è stata chiarissima sulle indiscrezioni riguardanti le nozze con Pallavicino: “Mi sposo a dicembre? No. Non ci sarà nessun matrimonio”. Il giornalista aggiunge che la 49enne di Anagni era occupata sentimentalmente anche quando “scherzava, flirtava, giocava con il Principe”. Secondo le informazioni in possesso del giornalista, l’attrice “è innamoratissima, fidanzatissima, ma tutto in segretissimo […] Però c’è un però. Manuela non ha detto al Principe di essere fidanzata”.

Dopo la fine del matrimonio con Giovanni Di Francesco, con il quale ha avuto un figlio, avrebbe iniziato a fare coppia con Max Cummo. E la love story sarebbe nata prima che trapelassero le voci del suo legame con Pallavicino.

A questo punto, ammesso e non concesso che lo scoop di Parpiglia corrisponda a verità, viene da chiedersi perché la diretta interessata non abbia mai parlato pubblicamente della relazione, mettendo fine in un amen ai gossip che l’hanno vista protagonista insieme al principe. “Voci vicine all’attrice ci dicono che lo avrebbe fatto per non perdere il contratto. Che il fidanzamento annunciato poteva far venire meno il rapporto di lavoro. Voci. Voci alle quali non crediamo. Chiaramente”, scrive ancora Parpiglia. E non è finita qui.

Il giornalista ha invitato a riflettere sul fatto che Max sia sempre rimasto nell’ombra, anche se sarebbe presentissimo nella vita privata di Manuela. Ad esempio sabato scorso l’avrebbe accompagnata a farsi trucco e parrucco in un centro estetico di beauty a Milano. E non si sarebbe in alcun modo nascosto. In altre parole, non sarebbe alla ricerca dei riflettori, ma non avrebbe nemmeno intenzione di celarsi come qualcuno che stesse facendo qualcosa di male.

Come si sono conosciuti Manuela Arcuri e Pallavicino e il rapporto professionale

Domenico Antonio Pallavicino è nato a Stresa nel 1944 e fa parte di una delle più antiche famiglie aristocratiche genovesi. Non ha eredi diretti. Nel 2019 ha fatto nascere la Fondazione Pallavicino, per tutelare il patrimonio storico e culturale della famiglia. Nel 2023 è entrata in scena Arcuri: l’attrice è stata scelta come testimonial dell’attività, diventando anche il volto di Airidea, la compagnia aerea legata al Principe.

Il resto è storia dei giorni nostri. Poche settimane fa Chi ha pubblicato delle foto in cui si vedevano Manuela e Pallavicino mano nella mano su un jet privato atterrato a Parigi, dove hanno fatto colazione al prestigioso Ritz, a cui è seguita una passeggiata. Poi le voci sulle nozze, la smentita e ora lo scoop: il cuore di Arcuri batte forte, ma non per il principe.