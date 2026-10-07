Manuela Arcuri sposa il principe 82enne Domenico Antonio Pallavicino? Scoop di Selvaggia Lucarelli

Manuela Arcuri, che nei mesi scorsi si è separata dall’ex marito Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha il figlio Mattia (12 anni), sarebbe pronta a risposarsi. Sarebbe scattata la scintilla con il principe 82enne Domenico Antonio Pallavicino. Le voci si rincorrono da qualche giorno. La notizia del presunto matrimonio è invece stata lanciata da Selvaggia Lucarelli poche ore fa, nella newsletter ‘Vale tutto’. La giornalista, attraverso un lungo articolo, si è addentrata nella vicenda, che sarebbe un intreccio di mecenatismo e collaborazioni professionali.

Manuela Arcuri sempre più vicina al principe Domenico Antonio Pallavicino: ecco chi è https://t.co/2j4DfvVcN5 — ilGiornale (@ilgiornale) October 7, 2026

Manuela Arcuri si sposa con il principe 82enne Domenico Antonio Pallavicino? L’indiscrezione di Selvaggia Lucarelli

Secondo quanto appreso dalla giornalista o opinionista del Grande Fratello Vip, negli ambienti vicini al nobile e all’attrice di Anagni si parlerebbe non soltanto di un particolare affiatamento tra Pallavicino e Arcuri, ma addirittura di un matrimonio imminente, che potrebbe essere celebrato in Liguria tra una manciata di settimane. Si mormora a dicembre.

Pare che Manuela e Domenico Antonio si siano conosciuti tre anni fa, durante una collaborazione professionale che è poi proseguita nel tempo. Come è noto, nei mesi scorsi Arcuri è tornata single. Di recente avrebbe trascorso del tempo privato con il principe, come dimostrato dalle foto pubblicate nelle ultime ore dal settimanale Chi. Il magazine ha sorpreso i due a Parigi. Il principe e l’attrice sono arrivati nella città dell’amore con un jet privato. Hanno poi fatto colazione nei saloni del Ritz e hanno camminato tra i boulevards della capitale transalpina.

Lucarelli ha scavato nella vita di Domenico Antonio Pallavicino, raccontando che l’82enne fa parte di una delle casate più antiche e celebri d’Italia, legata alla storia di Genova e forte di un titolo nobiliare certificato anche dalla Soprintendenza archivistica per la Liguria, che lo indica come principe del Sacro Romano Impero.

L’82enne ha un patrimonio artistico di inestimabile valore. Tale tesoro è custodito in un palazzo cinquecentesco in piazza Fontane Marose a Genova. Per molto tempo, Pallavicino è stato considerato uno degli scapoli d’oro più ambiti del capoluogo ligure. Nell’alta società è noto per il suo amore per l’arte e per essere un filantropo. Tra le ultime donazioni importanti ci sono i 350 mila euro versati all’ospedale Gaslini. Tra le altre cose, il nobile ha ricoperto il ruolo di Console Generale del Principato di Monaco a Genova, accogliendo nel tempo personalità come Alberto II e i principi Savoia.

Come è nato il legame tra Manuela Arcuri e il principe

Lucarelli ha scoperto che il primo incontro tra i due è avvenuto circa tre anni fa, nel 2023, nella Fondazione Pallavicino, progetto avviato nel 2019 per salvaguardare l’eredità artistica della casata. Arcuri è stata scelta come testimonial dell’ente, prestando la sua immagine a filmati promozionali in cui mostra agli spettatori arazzi e capolavori presenti nell’edificio.

La collaborazione è proseguita nel tempo, con l’attrice che è stata madrina del gala benefico e, a giugno 2026, è stata protagonista dell’inaugurazione del primo volo della compagnia Airidea, iniziativa dell’aviazione ligure in cui Pallavicino ha acquisito una quota del 40% attraverso la società Global Group.

Sempre secondo quanto riferisce Lucarelli, Arcuri avrebbe confessato agli amici di essere stata colpita dalla natura cavalleresca del principe e, scherzando o forse no, avrebbe detto che questo nuovo capitolo di vita al fianco di un mecenate dell’arte potrebbe persino spingerla ad allontanarsi dalla carriera cinematografica.

Ora non resta che attendere e vedere se davvero i due piccioncini si sposeranno a dicembre.