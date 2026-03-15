Manuela Arcuri, ecco la cifra dell’assegno di mantenimento: quanto l’ex marito verserà al mese

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco non sono più marito e moglie. Nelle scorse settimane è stata la stessa attrice di Anagni a confermare la fine del matrimonio con l’imprenditore. Il magazine Oggi ha riferito gli sviluppi del post rottura, rivelando quanto mensilmente l’uomo d’affari verserà all’ex e al figlio 11enne Mattia, che resterà a vivere con la madre. La rivista edita da Rcs riporta che non c’è stata una lotta legale tra i due ex coniugi e che è stato raggiunto rapidamente un accordo. Tutto è già stato sistemato sul fronte economico e su quello della gestione del bambino.

Manuela Arcuri e il figlio Mattia: l’ex marito verserà un assegno di mantenimento da 6mila euro al mese

Nel dettaglio, Di Gianfrancesco verserà ogni trenta giorni un assegno di mantenimento di 6mila euro, oltre a pagare alcune spese ordinarie e straordinarie del figlio. Quest’ultimo vivrà principalmente con Manuela. I due resteranno nella villa di Roma sud che fino a prima della separazione è stato il focolare domestico di tutta la famiglia. Nessuna bagarre legale nemmeno sull’affido di Mattia che è condiviso. Anche su questo nodo Di Gianfrancesco e Arcuri non si sono scontrati, raggiungendo un’intesa che non ha provocato a nessuno alcun malumore.

Chi è l’avvocato dell’attrice

L’avvocato che ha seguito l’attrice nel definire gli accordi è Antonio Conte. Non un nome nuovo nella cronaca giudiziaria legata al mondo dei personaggi famosi. Conte è infatti lo stesso legale che ha assistito Francesco Totti nelle “infinite” cause contro l’ex moglie Ilary Blasi ed è anche colui che ha lavorato per Rocío Muñoz Morales quando questa si è separata da Raul Bova. Quest’ultima vicenda ha seguito un iter simile a quello che ha visto protagonisti Arcuri e l’ex marito, vale a dire che è stato siglato velocemente un accordo tra le parti senza il bisogno di andare nelle aule di tribunale.

I rapporti oggi tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco

I rapporti oggi tra Manuela e Giovanni sono distesi. Lo ha raccontato pochi giorni fa la stessa Arcuri a Verissimo, spiegando che dopo la fine del matrimonio è andata in vacanza con l’ex marito a Dubai. Una decisione presa per far sentire al figlio che, nonostante mamma e papà non vivono più sotto lo stesso tetto, possono continuare comunque a essere uniti rispettandosi e dandosi manforte.

L’attrice, chiacchierando con Silvia Toffanin, ha anche fatto chiarezza su un post che aveva scritto poco dopo la separazione. In quell’occasione parlò di tradimenti in generale. Molti pensarono che con Di Gianfrancesco fosse finita per questioni di corna. Manuela ha spiegato che i tradimenti a cui ha fatto menzione riguardavano sue presunte amiche, le quali, dopo aver odorato che c’era in corso la crisi matrimoniale, hanno fatto delle avances a Giovanni.