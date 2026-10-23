Manuela Arcuri e le voci sulle nozze col principe 82enne Pallavicino, la verità dell’attrice a Verissimo

Manuela Arcuri ha rotto il silenzio sulle voci che la vogliono pronta a sposarsi con il principe 82enne Domenico Antonio Pallavicino. Ha parlato della vicenda in una intervista esclusiva rilasciata a Verissimo. La chiacchierata con Silvia Toffanin sarà trasmessa domenica 25 ottobre, su Canale 5. La 49enne di Anagni ha smentito che ci siano preparativi di nozze in corso, così come ha smentito di avere una relazione sentimentale con il principe, parlando invece di una “bellissima amicizia”.

Manuela Arcuri a Verissimo: nessun matrimonio con il principe Domenico Antonio Pallavicino

“Hanno costruito una storia su delle foto innocenti. Non c’è mai stata nessuna dichiarazione, né da parte mia né da parte del principe, a proposito di un fidanzamento o di un matrimonio. Per ora c’è una bellissima amicizia”, ha dichiarato Manuela Arcuri, che ha poi provato a darsi una spiegazione sulle indiscrezioni che hanno parlato di matrimonio imminente.

Secondo l’attrice, le voci hanno iniziato a circolare in quanto è da tempo che non la si vede accanto ad un uomo dopo la fine del suo matrimonio con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. Di fronte a questa situazione, Arcuri ha pensato che alcune persone abbiano fatto il seguente ragionamento: “Sarà lui l’uomo che Manuela vede e frequenta”.

L’attrice da tempo è testimonial della Fondazione Pallavicino e con il principe ha fatto alcuni viaggi di lavoro, approfondendo la sua conoscenza e provando per lui una forte stima. In particolare, ha sottolineato che Domenico Antonio Pallavicino “è un principe di nome e di fatto”, evidenziando che è una persona molto colta ed elegante che è in grado di darle preziosi consigli. “Mi piace il suo spessore umano, passare dei pomeriggi insieme a chiacchierare”, ha chiosato.

Arcuri non si preclude nulla: “Non so se queste possano essere le basi di un amore futuro”

Silvia Toffanin ha voluto indagare più a fondo sul rapporto che unisce l’attrice e il principe, ricordando che il nobile, in una recente intervista, ha detto di nutrire il desiderio che Arcuri si possa innamorare di lui. “Ci può essere da parte sua anche un debole, perché no? Forse lui lo spera”, ha risposto la 49enne, rimarcando che al momento lavora per Pallavicino e che lo stima. Ha inoltre aggiunto che non ha intenzione di precludersi alcunché in vista del futuro: “Non so se queste possano essere le basi di un amore futuro, ma ad altro non ho ancora mai pensato. Non è questo il caso, ma comunque, anche se fosse vero, è la mia vita. Ognuno fa le proprie scelte”.

Spazio poi al tema degli insulti ricevuti via social da parte degli odiatori della rete. Arcuri ha spiegato che sia lei sia il principe sono stati bersagliati in maniera violenta con insulti pesanti e volgari: “Mi ha fatto male essere descritta come una persona che si è venduta a tutto questo. I leoni da tastiera non considerano che sono una mamma: mio figlio potrebbe leggere quello che scrivono o sentirlo dai compagni”. Ha quindi annunciato che non esclude di agire in sede legale qualora gli attacchi violenti non cessino.

La separazione dall’ex marito Giovanni Di Gianfrancesco: “Il principe non c’entra”

Arcuri è infine tornata a parlare della separazione dall’ex marito Giovanni Di Gianfrancesco, puntualizzando che il principe non c’entra nulla con la rottura: “Lui non c’entra assolutamente nulla. Il periodo della separazione è stato vissuto quasi come un lutto: c’è ancora un grande dolore, ma lo sto superando”.