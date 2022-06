Manuel e Lulù, la verità mai svelata: la furiosa lite dal fisioterapista

AGGIORNAMENTO: sotto il post in questione dove vengono svelati tali dettagli, è già intervenuto Manuel Bortuzzo. L’ex gieffino ha deciso di smentire così: “Quanto vi piace dire str….te, buon lavoro, di me..a”.

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié (Lulù) ha generato un certo malumore, anche perché non è mai venuta alla luce l’effettiva verità su quanto realmente accaduto. Cosa ha portato il giovane nuotatore a prendere la decisione di chiudere la sua storia d’amore con Lulù? A svelare i presunti retroscena sull’addio della coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è il profilo Instagram The Pipol Tv.

Sia Manuel che Lulù hanno parlato della loro rottura anche sotto le luci dei riflettori, visto che si sono appunto conosciuti con le telecamere puntate contro 24 ore su 24. Nonostante ciò, entrambi non sono riusciti a convincere gran parte del pubblico su ciò che hanno raccontato. Qualche settimana fa, a dire la sua ci ha pensato anche Alfonso Signorini, il quale però non ha svelato dettagli particolari.

Dopo essersi giurati amore eterno nella Casa di Cinecittà, parlando addirittura di matrimonio e figli, Manuel e Lulù improvvisamente si sono separati. A dare l’annuncio ufficiale ci ha pensato pubblicamente il giovane Bortuzzo, il quale però ha preferito non rivelare chissà che. Ora questa nuova indiscrezione svela qualche dettaglio che potrebbe fare finalmente chiarezza.

Perché Manuel Bortuzzo e Lulù si sono lasciati? Lui ha sempre affermato che i due stili di vita non combaciavano fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Al contrario, lei si è mostrata fortemente dispiaciuta e ha lanciato accuse contro Franco, il padre di Manuel, per la sua presunta invadenza. A questo punto, bisogna prima fare un passo indietro a cosa è successo qualche mese fa.

“All’inizio, nella ‘Casa’, dinanzi a una Lulù piangente e alla ricerca d’amore e di attenzioni da parte di Bortuzzo, il nuotatore aveva fatto muro per tre settimane. Poi, una sera, durante una nomination. Manuel si è accorto (mentre spiegava il suo ‘rifluito’) che il pubblico mugugnava e quando ha sentito gli applausi scroscianti per Lulù, forse ha capito che quell’incrocio lì, quell’unione, piaceva al pubblico a casa. Supposizioni, penserete voi. No. Informazioni raccolte attraverso le testimonianze di altri gieffini”

Sembra, dunque, che Manuel si sia convinto di lasciarsi andare con la giovane Selassié dopo aver notato il consenso del pubblico. “Se ricordate bene, la storia è iniziata in ventiquattro ore esatte”, riporta questa scottante indiscrezione. Fuori dalla Casa, però, papà Bortuzzo si mostrava contrario a questa relazione. Ed ecco che una volta concluso il GF Vip 6, spuntano i primi rumors sul presunto distacco tra Lulù e il suocero.

Infatti, i due non si seguivano sui social network. Piano piano, “tutte le persone vicine a Manuel iniziano a staccarsi da Bortuzzo”. Ma la rottura sarebbe arrivata in “un giorno ben preciso”. Quale? Il giovane Bortuzzo sogna da anni di prendere parte alle paraolimpiadi e, pertanto, si allena ogni giorno. Quando Manuel si presta alle cure lo fa in un luogo sanificato, dove ci sono poche persone autorizzate.

Un giorno, Lulù sceglie di andare insieme a Bortuzzo a fare fisioterapia. Con loro era presenta anche papà Franco. Le istruzioni erano chiare: poteva entrare solo Manuel. Ma, secondo questa indiscrezione, Lulù non avrebbe accettato tale decisione e avrebbe imposto la sua presenza nella stanza.

“Mentre Bortuzzo è dentro e si sottopone a una fisioterapia dolorosa, fuori si scatena il caos: Franco tutela il figlio per far rispettare le regole dettate dalla struttura, ma il litigio con Lulù sfocia in termini che non raccontiamo. Scoppia letteralmente il putiferio (e qui preferiamo

fermarci nel racconto, ndr)”

Sarebbe qui scoppiata una furiosa lite tra Lulù e Franco Bortuzzo, durante la quale intervengono altre persone. La discussione pare abbia lasciato “stordito anche lo stesso Manuel” quando ha terminato la seduta. “Da quel momento è la fine”, si legge. Questa lite avrebbe mandato in crisi il nuotatore, che si sarebbe ritrovato a scegliere tra la sua famiglia e Lulù.

“Ed è la prima volta che anche a Manuel non va giù il comportamento (forse bonario) della Selassiè: si sente mancato di rispetto”, si legge ancora. A questo punto, si sarebbero separati: lei sarebbe tornata a casa dalle sorelle Clarissa e Jessica, mentre lui dall’amico Gianmaria Antinolfi. Pare che dopo questo episodio, Lulù e Manuel abbiano cercato di provarci ancora una volta.

Ormai qualcosa, però, si era rotto. Quando la giovane Selassié è andata alla festa di Alex Belli, Manuel avrebbe deciso di chiudere definitivamente la loro relazione arrivando alla conclusione “con estrema serenità che questa storia non è più una storia”.

“D’accordo con il management (che era lo stesso delle sorelle Selassiè) fa partire il comunicato”, riporta tale indiscrezione. Sembra che il giovane Bortuzzo si sia sentito “violato nella sua sfera più importante: quella legata al percorso di riabilitazione”.

Per lui quello è un luogo sacro, dove ci dovrebbe essere silenzio e rispetto. Ed è proprio lì che avrebbe deciso di spegnere l’amore per Lulù.