Manuel e Giulia, dopo UeD la promessa: la reazione di Antonio Moriconi e Klaudia

Manuel Galiano e Giulia Cavaglià dopo Uomini e Donne: le news sulla coppia

Le ultime news su Manuel Galiano e Giulia Cavaglià? Che domande! Vengono direttamente da Instagram, dove lui ha dedicato un post davvero speciale alla sua nuova fidanzata. Come inizio non c’è male, diciamocelo, anche se i due ne hanno da fare di strada assieme, magari anche passando per qualche reality show, come ormai succede sempre più spesso alle coppie nate in televisione; a cosa facciamo riferimento? Chiaramente, a Temptation Island, programma estivo attesissimo per il quale quest’anno ci sarà senz’altro la fila, viste le tante coppie famose che non sono scoppiate. Ma questo esula da ciò che stiamo per dirvi: cos’ha scritto Manuel a Giulia dopo due giorni dalla scelta a Uomini e Donne?

Giulia e Manuel, le parole dolcissime di lui su Instagram

“Non ti posso promettere – queste le parole di Galiano che ha postato anche una foto presa dal momento della scelta – che sarò perfetto, ma ti prometto che farò di tutto per renderti felice”. Una bella promessa per una Giulia che sarà stata senz’altro felice di aver ricevuto un messaggio pieno d’amore e ricco d’entusiasmo. A questo post peraltro Manuel ha aggiunto una storia Instagram in cui si sente una strofa di Rondini al guinzaglio di Ultimo, brano che – come senz’altro ricorderete – è quello che gli autori hanno voluto usare come sottofondo per la scelta di Giulia: la strofa è proprio la stessa di quel momento, ed è chiaro che Manuel abbia voluto rimarcarne il significato condividendola sul suo Instagram.

News Manuel e Giulia, anche Antonio e Klaudia intervengono

Al momento Giulia non ha ancora risposto ma siamo sicuri che anche lei, che non ama moltissimo esporsi in questo senso, si lascerà andare pure su Instagram. Moltissime intanto le reazioni al post di Manuel: Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella, ha per esempio consigliato scherzosamente a Manuel di “fare il bravo ora” mentre Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, ha postato un commento con diversi smile innamorati. Non sappiamo cosa ne sarà di questa coppia ma al momento ci sembrano davvero in sintonia: speriamo che ci sarà anche per loro il lieto fine di Francesca ed Eugenio, Clarissa e Federico, e qualche altro. Voi che dite?