Clarissa e Federico sposi: il gesto di Maria a Uomini e Donne

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati: il messaggio da Uomini e Donne

Clarissa Marchese e Federico Gregucci di Uomini e Donne si sono sposati ieri, giovedì 30 maggio. Prima di convolare a nozze la coppia ha scelto di tornare nello studio dove si sono conosciuti qualche anno fa, durante la scelta in diretta di Angela Nasti. Ed ecco che il giorno dopo Clarissa è diventata ufficialmente la moglie di Federico, consolidando così il loro amore sotto gli occhi di Dio. Tanta l’emozione per i fan della coppia del Trono Classico, ma anche per lo stesso programma che li ha fatti conoscere. Oggi, durante la diretta e subito dopo la scelta di Giulia Cavaglia, Maria De Filippi annuncia di voler mandare in onda un filmato. Inizialmente Manuel Galiano crede che si tratti di un video che riguardi il suo percorso con la tronista, ma la conduttrice specifica che è dedicato ad altre persone. Già dalle prime immagini è possibile capire che si tratta di un messaggio d’augurio per Clarissa e Federico e il pubblico in studio si scatena.

Nel filmato è possibile vedere alcune immagini della coppia prima di raggiungere l’altare. Non solo, Maria manda in onda anche la parte in cui Clarissa e Federico si ritrovano in chiesa e diventano marito e moglie. Una scena bellissima ed emozionante per i presenti in studio e i telespettatori. Il filmato si conclude con una frase d’augurio per la coppia da parte della redazione. Un bellissimo gesto quello del programma e di Maria, che non dimenticano le persone che hanno emozionato il loro pubblico. Ora inizia ufficialmente una nuova vita per Clarissa e Federico, che sognano di allargare presto la loro famiglia.

Federico e Clarissa, marito e moglie: la coppia pronta ad allargare la famiglia

Clarissa Marchese ha sposato Federico Gregucci e ora è pronta a iniziare una nuova vita da marito e moglie. Nello studio di Uomini e Donne, durante la scelta di Angela Nasti, l’ex tronista aveva dichiarato di essere pronta a diventare madre. Dunque, non ci resta che attendere in futuro il lieto annuncio. Nel frattempo, sembra che i due torneranno a vivere a Miami, negli Stati Uniti, dove Federico lavora.