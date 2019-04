Manuel Agnelli si scaglia contro X Factor e su Fedez…

Manuel Agnelli si rivela. Cosa pensa su X Factor e Fedez

Manuel Agnelli, che tornerà questa sera con il talk musicale Ossigeno, è stato intervistato dal Corriere della Sera. Ha così confessato quello che pensa su X Factor e il suo ex collega del talent, Fedez. Sia il leader degli Afterhours sia il rapper hanno lasciato ufficialmente x Factor, ma se Fedez vuole dedicarsi maggiormente alla sua famiglia, Agnelli invece si è scagliato contro lo show, confessando che ha capito di dire addio definitivamente al programma: “Quando mi sono reso conto che la televisione remava contro un vero impianto musicale: l’anno scorso ho avuto molte difficoltà a rapportarmi con gli autori e con i meccanismi del talent rispetto a quello che io ritenevo di essere lì a fare“. Già nel programma La Confessione di Peter Gomez, Manuel Agnelli punzecchiò sia Fedez che un’altra grande figura di X Factor, Simona Ventura. In quella occasione, il cantante definì la Ventura come il peggior giudice dello show. E ora lo spiega nell’intervista a Corriere.it: “La Ventura non ha niente a che fare con la musica se non col karaoke. Non l’ho mai trovata molto ferrata nelle scelte che faceva“.

Manuel Agnelli e Fedez: il loro vero rapporto

E di Fedez cosa pensa invece? Il loro rapporto ha vissuto alti e bassi: “Mi sono trovato bene solo a tratti, abbiamo cercato di avvicinarci ma siamo due persone troppo diverse, non abbiamo chiuso bene. Almeno, da parte mia io non mi sono trovato bene con lui“. Anche il rapper ha deciso di lasciare X Factor, tra le motivazioni del suo gesto il desiderio di stare più vicino alla sua famiglia e al piccolo Leone. “Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia“, così aveva risposto tempo fa a chi gli chiedeva se sarebbe tornato tra gli giudici del programma.

Manuel Agnelli: “Se Asia Argento fosse rimasta in trasmissione…”

Asia Argento è stata completamente travolta da un fiume in piena dopo la sua conferma come giudice di X Factor. Ai live infatti l’attrice è stata sostituita da Lodo Guenzi. E così Manuel Agnelli parla della Argento: “Se fosse rimasta in trasmissione il finale sarebbe stato molto più interessante, dal punto di vista televisivo e musicale“. L’ormai ex giudice di X Factor ha ricordato con grande simpatia anche Alvaro Soler, definendolo una persona di grande cultura, bella e sincera.