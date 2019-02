Fedez lascia X Factor: i motivi e la previsione inaspettata sul talent

Fedez dice addio a X Factor: il rapper spiega i motivi per cui ha preso questa decisione

È ormai ufficiale, Fedez lascia X Factor. La prossima edizione del noto talent canoro non vedrà più tra i giudici il volto del cantante, marito di Chiara Ferragni. Proprio la sua nuova vita a fianco alla fashion blogger, avrebbe portato il rapper a prendere questa importante decisione. Infatti, Fedez decide ora di mettere al primo posto la famiglia e di dedicarle la maggior parte del suo tempo. Probabilmente a portarlo a questa scelta è stato il figlio Leone. A dare la conferma sulla sua uscita di scena è proprio lui stesso, rispondendo a qualche domanda su Instagram. Federico Leonardo Lucia risponde negativamente, lasciando i fan un po’ delusi. Già da tempo, però, si parlava di una sua presunta uscita di scena. Dopo ben cinque anni nel ruolo di giudice, Fedez lascia il suo posto nel talent e rivela i motivi che l’hanno portato a prendere questa decisione. Ma non solo, il rapper ci tiene anche a fare una previsione sul futuro del programma.

Fedez lascia il suo ruolo di giudice a X Factor: “Cinque anni consecutivi sono tanti”

“No, cinque anni consecutivi sono tanti (c’è chi dice troppi)”, Fedez risponde così quando gli viene chiesto se l’anno prossimo vestirà ancora il ruolo di giudice all’interno del talent. Non solo, il rapper approfondisce la questione, rivelando la vera motivazione che l’ha spinto a prendere questa direzione: “Sono cambiate tante cose ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia”. Pertanto, i telespettatori il prossimo anno dovranno fare a meno della presenza di Fedez. Dopo ben cinque anni, il pubblico si era abituato a vederlo nel ruolo di giudice. Il cantante ora ci tiene a trascorrere il più tempo possibile insieme alla sua famiglia. Nel frattempo, Federico si gode il successo del suo ultimo album Paranoia Airlines, che però sta ottenendo non poche critiche.

Fedez e il futuro di X Factor: “I nodi verranno al pettine”

Dopo aver lasciato definitivamente il talent, Fedez ora è pronto a godersi la sua famiglia. In questi ultimi giorni, però, non sono mancate le polemiche riguardanti il suo album Paranoia Airlines. Intanto, il rapper fa una previsione sul giudice che potrà prendere il suo posto a X Factor: “Sicuramente ci sarà un artista che ha sempre sputato m…a sul talent, sia nei pezzi che nelle interviste”. Fedez conclude poi così: “Sarà l’anno in cui i nodi verranno al pettine”. Non ci resta che attendere per scoprire a chi si riferisce nello specifico il rapper.