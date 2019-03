Manuel Agnelli, la verità sul rapporto con Fedez e la critica a Simona Ventura

Manuel Agnelli e la verità sul rapporto con Fedez: le ultime news

Manuel Agnelli punzecchia Fedez e Simona Ventura! L’ex giudice di X Factor, si sa, non ha peli sulla lingua e ciò che pensa dice. Lo ha fatto anche nel corso dell’intervista con Peter Gomez nel programma La Confessione, in onda sul canale Nove in seconda serata. Il cantante degli Afterhours ha risposto a una domanda su Fedez che era forse inevitabile. Chi ha seguito le stagioni di X Factor con entrambi seduti al tavolo dei giudici ricorderà senz’altro gli scontri fra loro. A quanto pare, un fondo di verità in quegli scontri c’era eccome! Non si trattava solo di gara, perché anche nel privato le cose procedevano di pari passo.

Manuel Agnelli e Fedez: “Alti e bassi, sì. Viviamo due vite molto diverse”

Quando gli è stato chiesto del rapporto con Fedez, Agnelli ha risposto così: “Alti e bassi, sì. Comunque difficoltosi perché siamo due persone completamente diverse, anche anagraficamente, viviamo due vite molto diverse, abbiamo degli scopi molto diversi nella vita”. Gli alti e bassi di cui ha parlato erano abbastanza evidenti anche durante i Live, dove gli scontri tra Fedez e Manuel erano all’ordine del giorno. Scendendo un po’ più nei dettagli, Manuel ha poi espresso il suo parere su Fedez, come artista più che come persona. Queste le dichiarazioni dell’ormai ex giudice di X Factor: “Non so qual è lo scopo di Fedez, lo saprà lui, però diciamo che quello che ha dimostrato fino ad adesso è quello di vincere. Io ritengo che lui sia anche una persona con delle capacità musicali. Le sue più grandi capacità per me sono altre: è un imprenditore pazzesco, ha un fiuto pazzesco secondo me per questo”.

X Factor, Agnelli promuove Fedez come giudice ma boccia Simona Ventura

Nonostante ciò, Manuel non ha potuto fare a meno di ammettere che Fedez come giudice era molto bravo. Anche se ha dato delle motivazioni ben precise a riguardo: “Decisamente uno dei migliori perché è un personaggio capace di gestire le situazioni, la sua immagine, è capace di gestire anche alcuni musicisti, non sempre, però comunque è un ottimo produttore e quindi sa gestire anche il talento, sa gestire la sua immagine. Chi meglio di lui? Quindi in televisione funziona molto”. Quando gli è stato chiesto chi è stato secondo lui il peggiore giudice di X Factor, Manuel Agnelli ha fatto un nome sorprendente: “Simona Ventura immagino”.