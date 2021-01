Dopo Temptation Island Manila Nazzaro continua a lasciare il segno in televisione. La conduttrice è stata ospite di Verissimo, dove ha raccontato la sua ultima, dolorosa, esperienza: l’aborto spontaneo. Lo scorso autunno l’ex modella ha scoperto di aspettare un figlio dal compagno Lorenzo Amoruso ma la gravidanza si è interrotta dopo poche settimane. Un dolore enorme, profondo, che Manila ha nascosto per mesi prima di raccontarlo al mondo intero.

Nonostante le lacrime, che non è riuscita a trattenere, Manila Nazzaro ha dato grandi insegnamenti attraverso la sua intervista a Verissimo. Le sue parole hanno davvero commosso tutti, a partire dalla padrona di casa Silvia Toffanin, mamma di due bambini. Pure i telespettatori non sono riusciti a trattenere le proprie emozioni e i complimenti sui social network si sono letteralmente sprecati.

Ancora una volta Manila Nazzaro ha dimostrato di essere una donna profonda e sincera e allo stesso tempo concreta e assai solidale con le altre donne. L’aborto è un vero e proprio dramma per ogni donna che lo vive, che si sente completamente “svuotata”, proprio come sottolineato dalla Nazzaro.

“Manila sta raccontando della perdita del suo bambino. Nonostante tutto riesce a dimostrare una forza pazzesca e raccontare un evento traumatico che capita a milioni di donne al giorno. Questa donna merita tantissimo. Fatti forza Manila”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Manila è una donna matura e saggia, lo avevo capito a Temptation Island e questa estate ne ho la conferma in questa intervista toccante”, ha aggiunto qualcun altro.

A colpire la maggior parte del pubblico di Verissimo sono state soprattutto alcune frasi pronunciate da Manila Nazzaro, che anche in questa occasione ha mostrato la propria intelligenza e maturità. A Verissimo Manila ha pronunciato un proverbio svedese che è prontamente diventato virale:

“Una gioia condivisa è una gioia raddoppiata. Un dolore condiviso è un dolore dimezzato”

Una frase che Manila ha fatto propria dopo che qualcuno le ha consigliato di non raccontare dell’aborto spontaneo. Ma la Nazzaro ha capito che la sua esperienza poteva essere d’aiuto ad altre donne e per questo l’ha voluta rendere pubblica. Non solo: la 43enne ci ha tenuto a rimarcare che i personaggi dello spettacolo sono proprio come tutti gli altri, con emozioni, sentimenti e tragedie.

“La vita è uguale per tutti, i dolori sono uguali per tutti. Era giusto parlarne. Aborto spontaneo, bisogna dire questa parola. Non è un tabù. Può capitare ad ogni donna”

Al momento Manila e Lorenzo ci vanno cauti: hanno paura di provare ad avere un altro bambino. La Nazzaro è già mamma di due ragazzini: Nicolas e Francesco Pio, avuti dall’ex marito Francesco Cozza. Amoruso, invece, non è ancora diventato padre. La coppia dovrebbe convolare a nozze nel 2021 ma già convive a Roma.