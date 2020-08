Manila e Lorenzo dopo Temptation: messaggio congiunto e prima foto

Prima foto ufficiale e prime parole congiunte dopo Temptation Island per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, una delle coppie che più ha convinto nel reality delle tentazioni 2020 (una seconda edizione dello show nell’anno in corso è prevista a fine estate/inizio autunno. Sarà presentata da Alessia Marcuzzi). L’ex Miss Italia e l’ex calciatore hanno infatti condiviso dai rispettivi profili social il medesimo messaggio ringraziando sentitamente la “famiglia” del programma di Canale 5 per aver “creduto” nel loro amore. Amoruso e Manila hanno parlato anche di “seconda possibilità“, in riferimento alla loro storia sentimentale che non è stata affatto spezzata dalla prova televisiva a cui si è sottoposta. Anzi la coppia è uscita dall’esperienza svoltasi in terra sarda più unita e consapevole di quando è entrata.

Manila e Lorenzo, prima foto e prime parole dopo Temptation Island

Manila e Lorenzo, secondo una larga fetta del pubblico e dei commentatori della stampa, sono spiccati in positivo rispetto alle altre coppie che si sono cimentate nel reality delle tentazioni. In effetti, ad esempio guardando al percorso dell’altra coppia vip formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, hanno dato prova di una relazione sana e vigorosa, nonostante qualche impasse. Dettagli che non sono sfuggiti ai telespettatori che infatti hanno particolarmente apprezzato il loro cammino. Complimenti anche da parte di Alessandro Usai, tentatore che ha ben conosciuto la conduttrice ed ex Miss Italia. Nelle scorse ore il giovane ha scritto un messaggio al miele rivolgendosi sia a lei sia ad Amoruso…

Manila Nazzaro: le parole del tentatore Alessandro e dell’ex marito Francesco Cozza

Alessandro Usai, al termine della messa in onda delle puntate di Temptation Island 2020, ha pubblicato sui social un lungo messaggio confidando che grazie a Manila e Amoruso ha avuto un grande insegnamento circa l’argomento sentimentale. Una voce fuori dal coro è stata invece quella di Francesco Cozza, ex marito della Nazzaro, con la quale si è separato nel 2017 (dall’unione sono nati due figli: Francesco Pio, 14 anni, e Nicolas, 9). Cozza, dopo aver sentito alcune esternazioni nel reality da parte dell’ex moglie – esternazioni che lo hanno chiamato indirettamente in causa -, ha rilasciato delle parole tutt’altro che positive nei confronti di Manila.