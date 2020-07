Temptation, Alessandro Usai: lettera al miele per Manila dopo il reality

View this post on Instagram

“Prometto Manila che se andrà in onda lo pubblicherò. Aspetta che faccio una faccia compiaciuta…”; e visto che sono di parola (oltre che “del mestiere”) la pubblico. Grazie infinite per aver sopportato la mia pressione che ti ha portato al limite. Ma so che eri la persona più adatta per poter scherzare in quella maniera. È stato un viaggio nei sentimenti anche per noi; un viaggio che ci fa tornare cambiati, un viaggio che ci ha aperto gli occhi su tante cose. Abbiamo trovato donne fidanzate che ci hanno fatto capire di cosa ha realmente bisogno e di cosa non ha bisogno una relazione sana. Ci hanno fatto capire che ci sono insicurezze difficilissime da superare e che la gelosia è possesso ed il possesso non è amore. Da questa esperienza ho capito che l’amore è qualcosa di tanto grande ed è composto da piccole cose come attenzioni, dedizione, complicità e che funziona bene solo quando si cammina pari passo uno accanto all’altro e nessuno dei due predilige di stare davanti. Un grazie immenso va a chi sta dietro tutto questo; a chi cura nel dettaglio ogni singolo particolare, non lasciando mai nulla al caso. Grazie per averci sopportato e grazie per avermi creato un ricordo che porterò sempre con me. E non per ultimo ci tengo a ringraziare i miei compagni di viaggio. Indescrivibili. Folli ma tremendamente simpatici. Ragazzi eccezionali capaci di incoraggiarti nel momento del bisogno e di farti piegare in due dalle risate un attimo dopo! Non potevo chiedere compagnia migliore. Non importa ciò che è stato; ciò che importa è che alla fine l’amore (quando c’è) vince sempre ♥️