Emergono nuovi dettagli sulla relazione tra Pierpaolo Pretelli e Manila Gorio. Dopo che in rete sono spuntate delle foto della conduttrice pugliese in compagnia di Daniele Pompili, ex fidanzato di Floriana Secondi visto qualche tempo fa nel salotto di Barbara d’Urso, la Gorio ha raccontato inediti e scottanti particolari. “Io ho frequentato Pierpaolo, ho avuto delle notti di fuoco con lui. E contemporaneamente ho avuto una frequentazione anche con Daniele”, ha raccontato Manila a noi di Gossipetv. “Io ho un concetto molto aperto dell’amore, delle relazioni. In passato mi sono definita poliamorosa quindi non ho avuto problemi a frequentare due uomini contemporaneamente”, ha spiegato la Gorio. “Pierpaolo sapeva della presenza di Daniele e quella sera giocavano a fare un po’ i gelosi”, ha aggiunto. Il riferimento è alla festa del fratello di un famoso conduttore durante la quale Manila ha conosciuto Pierpaolo: un evento risalente allo scorso gennaio che ha fatto scattare la scintilla.

Manila Gorio intervista Gossipetv: “Ho frequentato contemporaneamente Daniele e Pierpaolo”

“Anche Daniele sapeva di Pierpaolo e non ha mai sopportato questa cosa. Lui pensava che preferissi Pierpaolo a lui. In realtà non ho ancora preso una decisione su entrambi”, ha sottolineato Manila Gorio. Da qui la voglia della Gorio di un incontro con Pretelli, attualmente rinchiuso al Grande Fratello Vip, dove sta facendo discutere per via di un flirt con Elisabetta Gregoraci. “Vorrei un confronto definitivo con Pierpaolo. Ci siamo visti poco prima che lui entrasse nella Casa. Da quando è lì non mi ha mai nominata”, ha ribadito. La presentatrice barese è assai delusa da Alfonso Signorini che – almeno per il momento – ha snobbato questa faccenda. A parlarne solo i siti web e Barbara d’Urso, in una recente puntata di Live-Non è la d’Urso, dove il fratello di Pretelli ha dato della bugiarda a Manila.

Manila Gorio vuole un confronto con Pretelli al Grande Fratello Vip

“Ho grande stima e rispetto di Alfonso ma ha deciso di non far sapere a Pierpaolo che fuori c’è una persona che sostiene di avere avuto una storia con lui. Scelte, ovviamente, autoriali ma credo che sia giusto far arrivare certi messaggi. Lo trovo scorretto”, ha affermato Manila. E poi ancora: “In un paese dove si fa molta attenzione al coming out di Gabriel Garko non bisogna discriminare una persona transessuale che vuole raccontare la sua verità ed avere un confronto. Mi dispiace che Signorini non mi abbia dato la possibilità di interfacciarmi con Pierpaolo. Per lui stanno parlando il fratello e altre persone che della nostra relazione sanno ben poco”.