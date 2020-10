Manila Gorio su Pretelli: “Storia mai finita”. Il fratello di lui: “Bugiarda”

Manila Gorio è tornata a parlare della sua presunta love story con Pierpaolo Pretelli. In collegamento a Live-Non è la d’Urso la conduttrice transessuale ha ribadito che la storia con l’ex Velino di Striscia la notizia è stata più che mai intensa e profonda. A detta di Manila il primo incontro sarebbe avvenuto lo scorso gennaio, durante la festa del fratello di un personaggio famoso alla quale era presente anche Eliana Michelazzo. Da allora i due non si sarebbero più mollati e avrebbero così intrapreso una relazione passionale e assai focosa. Ma pure molto importante: stando al racconto della Gorio, Pretelli avrebbe addirittura raggiunto Manila in Puglia, dove è nata e cresciuta, per trascorrere delle serate tranquille e spensierate. Non solo: secondo le rivelazioni della Gorio la storia non sarebbe del tutto finita. I due si sarebbero mandati messaggini e cuoricini fino a poche ore prima dell’ingresso del modello al Grande Fratello Vip.

Il fratello di Pierpaolo Pretelli nega la storia d’amore con Manila Gorio

Presente a Live-Non è la d’Urso pure Giulio, il fratello minore di Pierpaolo Pretelli, che ha seccamente smentito il presunto rapporto con Manila Gorio. Il ragazzo, che vive con Pierpaolo, ha assicurato di non aver mai sentito parlare della Gorio e che il fratello non è mai stato a Bari negli ultimi mesi. Pretelli junior non ha esitato a definire Manila una bugiarda in cerca di visibilità e fama con storie del tutto inventate. Ad appoggiarlo il paparazzo Maurizio Sorge, che ha appreso da una fonte molto vicina a Pretelli che Pierpaolo, negli ultimi mesi, si è dedicato anima e corpo solo al lavoro e al figlio Leonardo, che oggi ha tre anni. Dal canto suo la Gorio si è difesa ribadendo che in Italia ci sono ancora molti pregiudizi e che non è facile uscire allo scoperto quando si ama una persona transessuale.

Manila Gorio e la richiesta di riservatezza di Pierpaolo Pretelli

Secondo le rivelazioni di Manila Gorio, Pierpaolo Pretelli avrebbe chiesto alla presentatrice barese di non fare pubblicamente luce su quanto accaduto tra di loro. Ma la Gorio, proprio per sdoganare certi temi, avrebbe optato per una soluzione diversa. A breve un confronto televisivo tra i due?