Manila Gorio a GossipeTv: “Tra me e Pretelli passione fisica prima del GF”

Manila Gorio e il flirt segreto con Pierpaolo Pretelli. La conduttrice transessuale, entrata in contatto con GossipeTv, ha raccontato di aver avuto una relazione passionale con l’ex velino di Striscia la Notizia, poco prima che lui entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip 5.

Cerchiamo di mettere ordine: lei non aveva una storia con Moreno Quarta?

Si, con lui ho avuto una relazione di circa otto mesi. A luglio abbiamo attraversato una forte crisi e in pieno agosto abbiamo deciso di lasciarci.

E Pretelli? Dove si colloca in tutto questo?

A gennaio 2020 l’ho conosciuto, prima via social. Dopodiché, prima che scoppiasse il covid, sono andata a Roma e ci siamo frequentati. C’è stato un flirt in gran segreto. Da parte sua c’era l’intenzione di continuare. Io però in quel periodo ho trovato più intesa con Moreno, un ragazzo genuino e puro. Purtroppo, alla fine, non ha funzionato.

Quindi con Pretelli non si è più sentita per un certo periodo…

Con Pierpaolo è rimasto un buon rapporto. Si può dire che lui mi abbia aspettato in quegli otto mesi, tant’è che a luglio, quando sono entrata in crisi con Moreno, l’ho contattato per avere un supporto. Lui mi è stato vicino. “Se la storia con Moreno finisce, io ci sono”, mi ha assicurato.

Con Moreno infatti è finita qualche settimana dopo…

E infatti Pretelli è venuto a trovarmi e a consolarmi a Bari.

Quando di preciso?

Dal 30 agosto al 2 settembre ci siamo visti, sempre in segreto. Sono stati pochi giorni ma di grande passione, c’è stata un’intesa fisica molto forte; è come se lui in quegli otto mesi che ho passato con Moreno mi abbia sempre aspettato.

E dopo il 2 settembre cosa è accaduto?

Lui è tornato a Roma ed è sparito. Il 4 settembre ci siamo scambiati gli ultimi messaggi. Poi si è reso irreperibile. Ho provato a cercarlo diverse volte, ma niente. Ci sono rimasta male quando ho saputo da terzi che avrebbe partecipato al GF Vip e ho fatto uno più uno.

Cosa c’entra lo sparire con la partecipazione al GF Vip?

Siamo in Italia, è piuttosto semplice da capire…

Scusi?

Io sono una transessuale e chi mi sta al fianco, spesso, ha il timore di non apparire ai benpensanti in una buona luce. Come ho detto siamo in Italia e non lo scopro certo io che per una buona fetta di persone, ancora oggi, una relazione tra un etero e una trans non è una cosa ben vista. Figuriamoci per un personaggio pubblico che deve entrare in un reality nazionale.

Questa è la sua versione, Pretelli potrebbe averne un’altra…

Io ho un sacco di prove della nostra storia, ci sono testimoni che ci hanno visto mano nella mano e baciarci. Non uno, ma molti.

Insomma, lei assicura che la storia c’è stata, seppur segreta. Giusto?

Certo, ho video e messaggi privati che ovviamente non voglio divulgare perché sono appunto privati.

E adesso? Quale è il suo obbiettivo?

Io ho bisogno di chiarire con Pierpaolo, perché dal 4 settembre è sparito nel nulla. Devo capire cosa pensa di me, di noi.