Ginevra Lambruschi, addio Pretelli: il nuovo amore è Mirko Antonucci

La giovane influencer, tramite un post sul suo profilo Instagram, fa una dedica speciale per la sua nuova fiamma: dopo numerosi flirt, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore

Nota fashion blogger, Ginevra Lambruschi è nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Marco Cartasegna. In seguito, la toscana compare diverse volte nei salotti di Barbara d’Urso, per via dei suoi numerosi flirt con personaggi noti. Le vengono infatti affibbiate love story con Stash, cantante dei The Kolors, il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, Niccolò, fino ad arrivare al più recente, l’ex corteggiatore PierPaolo Petrelli. Nella giornata di ieri, appare una foto sul suo canale ufficiale di Instagram: nell’immagine è presente lei insieme al suo nuovo compagno. Vediamo di chi si tratta.

Ginevra Lambuschi ritrova l’amore con Mirko Antonucci, il post su Instagram

Il giovanissimo attaccante della Roma è il nuovo amore della bellissima influencer. Classe 1999, nato a Roma, Mirko Antonucci è apparso in una foto postata da quella che sembra essere la sua compagna ufficiale. La Lambruschi ha poi scritto una didascalia contenente una dedica speciale per il calciatore: “Appena arrivata a New York e l’unica cosa che mi manca sei tu! Sei arrivato all’improvviso, mi hai trovata mentre ero tra il caos dei miei mille pensieri, nel momento in cui aspettavo una scossa e tu sei stato l’attimo giusto, mi manchi. Ci vediamo tra pochissimo, la tua G.”

L’ultimo flirt con PierPaolo Petrelli, finisce a Pomeriggio 5

Neanche il tempo di chiamarlo flirt: l’ultima frequentazione della fashion blogger è finito piuttosto male, come ha raccontato ai microfoni di Barbara d’Urso qualche tempo fa. All’epoca, la storia terminò per scelta di Petrelli, cosa non digerita al meglio da parte della toscana, che si sfogò a Pomeriggio 5. Tra i due avvenne un siparietto di accuse reciproche, il quale decretò la fine della liaison.