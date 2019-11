Pierpaolo Pretelli e Ginevra Lambruschi: è già finita, lite a Pomeriggio 5

Pierpaolo Pretelli e Ginevra Lambruschi non stanno più insieme

È durata un battito di ciglia la frequentazione tra Pierpaolo Pretelli, ex Velino di Striscia la notizia ed ex tentatore di Temptation Island, e Ginevra Lambruschi, ex corteggiatrice di Marco Cartasegna a Uomini e Donne. Solo una settimana fa era trapelata la notizia di una liaison tra i due ma ora a Pomeriggio 5 i diretti interessati hanno smentito. O meglio la storia è già finita per scelta del modello. Pierpaolo ha infatti capito di non provare nulla di importante per la web influencer e ha così scelto di non sentirla più. Una scelta che non è piaciuta alla Lambruschi, che nel salotto di Barbara d’Urso ha chiesto spiegazioni a Pretelli.

Ginevra Lambruschi arrabbiata con Pierpaolo Pretelli

“Due giorni fa stavi con me e poi sei sparito: perché?”, ha chiesto piuttosto infastidita Ginevra Lambruschi a Pomeriggio 5, dove si è seduta proprio accanto a Pierpaolo Pretelli. Pronta la replica di quest’ultimo: “Sento che non può esserci nulla di importante tra di noi”. “Allora perché la scorsa settimana eri venuto qui a fare il mio nome e cognome se non eri convinto?”, ha chiesto la ragazza. “Se mi spacciavo per single cosa avresti pensato?”, ha osservato Pretelli, che in passato è stato legato all’attrice cubana Ariadna Romero dalla quale ha avuto il figlio Leonardo.

Pierpaolo Pretelli si difende dalle accuse di Ginevra

“Perché sei sparito? Perché non dirmelo subito? Sono arrabbiata per questo”, si è lamentata ancora Ginevra Lambruschi. “Lavoro tutto il giorno, lavoro undici ore al giorno”, si è giustificato Pierpaolo Pretelli. Dunque, storia morta e sepolta?