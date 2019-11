Pierpaolo Pretelli fidanzato con Ginevra Lambruschi: “Conosciuta da poco”

Pomeriggio 5, Pierpaolo Pretelli annuncia di essere di nuovo fidanzato: la fortunata è Ginevra Lambruschi

Pierpaolo Pretelli ha una nuova fidanzata: Ginevra Lambruschi! Ovviamente non è un nome sconosciuto ed è per questo che lo scoop di Pomeriggio 5 non è passato inosservato. Barbara d’Urso ha invitato Pierpaolo per fare un po’ di gossip, ma pensava che nella vita dell’ex velino ci fosse ancora Jay Gigli. Lei fa parte del duo Jas & Jay, che per molti anni ha preso parte a Mezzogiorno in famiglia e oggi fanno le deejay. Ma tra Pierpaolo Pretelli e Jay Gigli è tutto finito, infatti lui non ne ha fatto mistero oggi su Canale 5. Annunciando la fine del flirt con Jay, però, Pierpaolo ha anche annunciato che c’è un’altra ragazza nella sua vita… e non avrebbe avuto scelta se non quella di dirlo pubblicamente!

Pierpaolo Pretelli fidanzato con Ginevra Lambruschi: “L’ho conosciuta da poco”

Barbara ha subito fatto entrare il suo ospite aprendo il salotto dedicato al gossip, la seconda parte di Pomeriggio 5 dopo la cronaca. La conduttrice si sarebbe aspettata una conferma del fidanzamento con Jay Gigli, invece Pierpaolo ha dichiarato tutt’altro! Queste le sue parole: “Non c’è più nulla, ma da un po’. Nel frattempo abbiamo iniziato altro”. Tra i sorrisini e il chiacchiericcio degli altri ospiti, la d’Urso ha chiesto più informazioni su questo nuovo fidanzamento. Pierpaolo però ha voluto subito chiarire che è ancora in fase di conoscenza: “È una mezza storia, è all’inizio. Chi è? L’ho conosciuta da poco”. Sembrava non voler fare il suo nome, ma su insistenza dei presenti ha ceduto: “Si chiama Ginevra Lambruschi. È una frequentazione. Io non la chiamo storia”.

Pierpaolo Pretelli, la nuova fidanzata è Ginevra Lambruschi… ed è gelosa!

Pierpaolo Pretelli a Pomeriggio 5 ha quindi annunciato di essere fidanzato con Ginevra Lambruschi, anche se ha parlato di frequentazione. Lei però è stata chiara venendo a sapere che Pierpaolo sarebbe andato da Barbara d’Urso. L’ex Velino infatti ha raccontato: “Oggi lei sapeva che venivo qua e mi ha detto ‘Se ti chiedono se sei single che rispondi’. Io ho detto ‘che sono single’ e lei ha detto che invece non dovevo rispondere di sì”.