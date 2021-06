Maneskin scrivono a Miley Cyrus: arriva la risposta della cantante

Un altro sogno che si realizza per i Maneskin dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest 2021. Il gruppo rock non ha mai nascosto la propria passione per Miley Cyrus e più volte ha espresso la volontà di duettare con la popstar. Negli ultimi giorni qualcosa si è smosso in questa direzione: l’ex stellina Disney ha iniziato a seguire il gruppo di Damiano David su Instagram. Mossa che ha spinto il cantante e i colleghi Victoria, Ethan e Thomas a scrivere alla collega americana, che ha prontamente replicato…

Durante una diretta su Instagram i Maneskin hanno ammesso di aver scritto personalmente a Miley Cyrus. Su Instagram hanno poi postato una storia in cui si vedono Damiano e Thomas che cantano e suonano un pezzo dell’ex moglie di Liam Hemsworth. Più precisamente Midnight Sky, una delle ultime hit della Cyrus. Miley non ha perso tempo e ha riportato quella storia sul suo account scrivendo: “My best friend Maneskin”, ovvero “I miei migliori amici”.

Presto arriverà una collaborazione tra i Maneskin e Miley Cyrus? Chissà… di sicuro gli ex concorrenti di X Factor stanno spopolando in Europa dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021. In questi giorni la band ha piazzato un altro brano – I wanna be your slave, cantato interamente in lingua inglese – nella classifica musicale UK. Un traguardo non da poco visto che erano trent’anni che un gruppo italiano non entrava nella Top 20 del Regno Unito.

A quanto pare proprio per programmare al meglio la loro carriera all’estero i Maneskin hanno detto addio alla storica manager, Marta Donà, che ha collaborato con loro fin dagli esordi. Un addio che ha spezzato il cuore all’agente, che ha condiviso uno straziante post su Twitter. Nessun commento da parte di Damiano David e soci, pronti ad una serie di concerti in Italia e nel resto d’Europa.

Stanchi di inutili polemiche dopo l’ESC 21, i Maneskin non hanno espresso alcun parere neppure dopo le dichiarazioni di Emma Marrone, che tanto hanno fatto discutere il web.