Maneskin, Damiano sbotta dopo i gossip: “Non sono un giocattolo”

Negli ultimi tempi il nome di Damiano David, frontman dei Maneskin, è sulla bocca di tutti. Il cantante romano, che ha appena compiuto 23 anni, ha ottenuto grande popolarità a partire da quando la sua band, vincitrice di Sanremo 2021, è diventata iconica in tutto il mondo, calcando palchi importantissimi. Purtroppo la fama ha un prezzo da pagare: da quel momento Damiano e la sua vita privata sono al centro dei gossip. Il cantante, che ha sempre ignorato le malelingue, ha sbottato sui social: ecco cosa ha detto.

Damiano David, nel primo pomeriggio del 14 gennaio 2021, ha scritto un tweet, in inglese, abbastanza criptico. Il cantante ha detto di essersi “sentito molto male” negli ultimi giorni, senza dare dettagli. Poi ha aggiunto, lapidario: “State davvero parlando troppo. Sono un umano, non un caspita di giocattolo”. A questo punto viene spontaneo chiedersi: a cosa si riferisce Damiano?

I got very sick the last few days, you people are definetly talking too much. I’m a human not a freaking toy. — Damiano David (@daviddamiano99) January 14, 2022

Molto probabilmente, visto il polverone che è alzato negli ultimi giorni, quella del 23enne è una risposta alle voci, messe in giro da Dagospia, che parlano di una presunta, mai confermata, crisi tra lui e la fidanzata Giorgia Soleri. Il portale ha spiegato che l’influencer e modella 26enne compagna di David sarebbe vista, da fan e addetti ai lavori, come una minaccia per il futuro della band, quasi come una moderna Yoko Ono. Da parte della coppia, che a quanto pare sarebbe da poco andata a convivere, non c’è stata alcuna risposta, almeno fino a oggi.

A giudicare dal tweet scritto Damiano sembrerebbe alquanto stufo dei gossip e delle dicerie sulla sua vita. In ogni caso il cantante non ha confermato né smentito le voci. Non è la prima volta che si parla così insistentemente della vita amorosa di Damiano David. Qualche tempo fa si è addirittura diffuso un gossip bomba che parlava di un suo presunto flirt con Belen Rodriguez, dopo qualche giorno categoricamente smentito.

Damiano è legato a Giorgia Soleri da quasi 5 anni. La loro relazione è stata coltivata in segreto fino all’anno scorso, quando è stata rivelata poco prima della vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021. A giudicare dalle ultime loro immagini condivise nelle storie di Instagram non ci sarebbe aria di crisi. I due hanno infatti festeggiato insieme i loro rispettivi compleanni, che cadono entrambi all’inizio di gennaio.

Resta da vedere se Damiano fa riferimento proprio a queste voci o meno, e se la Soleri dirà la sua sulla faccenda.