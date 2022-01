Maneskin: “Damiano e Giorgia Soleri in crisi”, cosa si dice dietro le quinte

Gossip bomba sui Maneskin. Stando a quanto riporta Dagospia, il leader Damiano David sarebbe in crisi con la sua fidanzata Giorgia Soleri. I due sono andati da poco a convivere ma pare che il rapporto stia vivendo una fase piuttosto turbolenta.

Il portale fa sapere che negli ambienti discografici si parla sempre più con una certa insistenza di maretta tra il cantante e la modella e influencer. Il motivo? A quanto pare il comportamento di Giorgia Soleri nei confronti dei Maneskin, sempre più famosi in tutto il mondo dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest.

Il pettegolezzo riportato dal giornalista Ivan Rota è ben chiaro:

“Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo…”

Sarà vero? Damiano David e Giorgia Soleri riusciranno a superare divergenze e incomprensioni o arriveranno alla rottura finale? Per il momento i diretti interessati tacciono: arriverà presto una conferma o una smentita?

Chi è Giorgia Soleri

Giorgia Soleri è una modella milanese di 25 anni che vive a Roma. Protagonista di diversi spot pubblicitari, Giorgia è attualmente in onda nello spot della Birra Moretti. La Soleri è legata a Damiano David dei Maneskin da quattro anni. La relazione è stata ufficializzata dal cantante solo nel 2021, dopo la vittoria del gruppo di X Factor al Festival di Sanremo.

Sui social network Giorgia Soleri ha confidato di soffrire di vulvodinia. Si tratta di una percezione dolorosa a livello vulvare che in Italia colpisce circa il 15% delle donne. Non ha un target specifico. Si presenta soprattutto in età fertile, ma può presentarsi anche in altri periodi della vita di una donna, dalla pubertà alla menopausa.

Giorgia Soleri non è una grande appassionata di gossip e più volte ha bisticciato con i giornalisti che l’hanno etichettata come “fidanzata di Damiano dei Maneskin”. La giovane vuole farsi conoscere per quello che è realmente, indipendentemente dalla sua vita sentimentale.

Di recente si è parlato di un flirt tra Damiano e Belen Rodriguez: voci del tutto infondate e prontamente smentite dal musicista e dalla soubrette argentina. I due sono solo buoni amici: Belù è pazza, fin dai tempi di X Factor, della musica dei Maneskin.