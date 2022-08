Maneskin, Damiano in perizoma: De Sica stronca così il cantante

Il look di Damiano David agli Mtv Vma ha attirato l’attenzione di tutti, anche quella di Christian De Sica. I Maneskin hanno ottenuto il premio per il miglior video alternativo agli Mtv Video Music Awards 2022, continuando così a portare a casa premi su premi in giro per il mondo. Proprio così, il successo per la rock band composta da Damiano, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi non è solo italiano. A New York hanno trionfato e, come accade ogni volta che salgono su un palco, non sono passati inosservati anche per i loro outfit. In particolare, il frontman è apparso con il perizoma e il lato b ben esposto durante l’esibizione di domenica.

Il loro momento è stato, però, censurato per via anche dell’incidente avvenuto con la spallina di Victoria. Ma a commentare oggi il look di Damiano David agli Mtv Vma ci pensa De Sica. L’attore romano condivide sul suo profilo ufficiale di Instagram un post ironico. “Damiano chi? Toni Brando tutta la vita”, scrive sul social riportando sotto l’attenzione del pubblico il film Compagni di scuola. Ad accompagnare questa affermazione c’è la foto della scena della celebre pellicola in cui il personaggio indossa appunto il perizoma nero.

“Un trasgressivo Damiano dei Maneskin manda in delirio i fans agli MTV Music Awards”, questa la descrizione che De Sica riporta. Anziché inserire una delle immagini che ritrae il cantante agli Mtv Vma, l’attore romano pensa bene di pubblicarne una di se stesso nei panni di Toni Brando in una delle scene del noto film diretto da Carlo Verdone.

Questa non è la prima volta che Christian De Sica attira l’attenzione su di sé su Instagram. In effetti, non è poi così difficile che ciò accada, visto che uno degli attori più amati e apprezzati nel nostro Paese. E ogni volta che pubblica qualcosa di particolare diventa subito protagonista dei social. Di recente, ha fatto parlare la ‘lezione’ che ha dato agli influencer.

Non solo, si è lasciato andare a una replica per l’attrice Gaia Nanni. Ora torna al centro della scena sui social con questo nuovo post ironico sui Maneskin e la sua ironia, come sempre, conquista proprio tutti!