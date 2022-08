Christian De Sica su Instagram è ormai un idolo dei social. Anche oggi ha regalato una perla a chi lo segue con affetto e simpatia, rispondendo a una dichiarazione poco piacevole di una giovane attrice. Si tratta di Gaia Nanni, interprete fiorentina, che intervistata dal Corriere ha detto di voler essere lontana da personaggi dei vecchi cinepanettoni. A qualcuno questo nome suonerà come nuovo, ma la Nanni ha lavorato con Leonardo Pieraccioni nel film Il sesso degli Angeli, per fare un esempio.

Nel corso dell’intervista è stato tirato in ballo Christian De Sica, che negli anni scorsi è stato protagonista di tanti cine panettoni. I giornalista ha parlato dei personaggi di De Sica che rifuggono gli stereotipi. Gaia Nanni ha preso le distanze da De Sica, parlando di una sua “ricca antropologia culturale” che le permettere di “stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale”. Naturalmente il diretto interessato non ha tanto gradito queste parole e non ha perso tempo, rispondendo per le rime.

Le dichiarazioni dell’attrice sono giunte sotto gli occhi dell’attore romano, che ha postato uno screenshot dell’intervista sul suo profilo Instagram e ha deciso di rispondere. Lo ha fatto con la sua solita ironia, ma anche mettendo in chiaro il suo punto di vista: “Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni”. Insomma, ha chiarito che forse non ci sarebbe neanche bisogno di stare lontano da certi personaggi perché lui non la sceglierebbe per i suoi film. Problema risolto, ma le parole dell’attrice hanno indispettito e non poco De Sica.

Non contento l’attore ha postato lo screen dell’intervista anche tra le sue stories, qui ha aggiunto: “Ma chi te vo a bella”. Con questa risposta ha scatenato i suoi follower e si sta confermando ormai l’idolo del Web. Nei giorni scorsi infatti ha pubblicato uno sfogo contro alcuni influencer definendoli “cafoni”. Già con quell’intervento è stato osannato dal popolo social, e dato una lezione agli influencer. Oggi è arrivata la replica al vetriolo a Gaia Nanni, che ha scatenato le risate di chi lo segue ma anche commenti di approvazione. L’attrice, classe 1981, sarà stata fraintesa o forse avrebbe potuto evitare?