Christian De Sica, influencer fatti a pezzi: con chi ce l’ha, la lezione

Christian De Sica mette l’elmetto, spunta sui social e tuona contro l’operato di parecchi influencer. Altra storia di vita, altro garbo, altra caratura quella dell’attore figlio del geniale Vittorio, rispetto alla schiera di giovanotti che oggi popolano il web. Non che il ‘vecchio’ sia per forza meglio del ‘nuovo’ – sarebbe un errore madornale cadere in questo cliché -, ma è fuor di dubbio che qualcosa dei tempi che corrono è alquanto stridente, come dire stonato, come dire di cattivo gusto. O, per dirla alla De Sica, una “cafonata“. E così Christian, evidentemente stufo di vedere certi contenuti sui social, dalle stesse piattaforme web lancia una bordata a coloro per cui pare che esistano soltanto discoteche, finti abbracci, ristoranti stellati o pseudo tali, e chi più ne ha più ne metta. Un saggio proverbio recita: “L’apparenza inganna”. E sì, forse, proprio dietro a cotanto sfoggio di sfarzo, c’è ben poco di vero e tanto inganno.

“Ma certe persone non si so rotte le p…lle di pubblicare quello che mangiano , mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi?”, ha sbottato De Sica, immortalandosi in una Story Instagram. “E basta – ha aggiunto l’attore – Ma possibile essere diventati così cafoni?”. La risposta, purtroppo, è sì, tutto possibile. In effetti, basta andare sul profilo di qualche influencer quotato per capire che cosa intenda l’attore e con chi ce l’abbia. Barche, sfiziosi piatti gourmet, immagini di amori ultrà patinati etc etc. pullulano ovunque. Peccato che dietro a immagini fiabesche, non di rado, si nascano ben altre realtà rispetto a quelle rappresentate.

Vip che scroccano, altro che vita di lussi: i social e l’altra faccia della medaglia

Sarebbe tutto bello e non criticabile se il mondo fatato di Instagram e di molti influencer che lo popolano combaciasse con la realtà. E invece spesso se ne allontana, e non di poco. D’altra parte, chi tratta di gossip e celebrità, o pseudo tali, sa bene che la verità è che abbondano personaggi presunti vip che cercano in tutti i modi di farsi pagare cene, alberghi e vacanze. E qualcuno ce la fa pure. Altro che vita nel lusso, casomai una vita di scrocco. Le meteore, però, passano tutte rapidamente. In tv come sul web.