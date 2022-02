Teo Mammucari e Rudy Zerbi sono amici o si odiano? Una domanda che il pubblico di Tu sì que vales si è posto sempre vedendoli bisticciare sulle poltrone, e non solo. Poi è arrivato il gioco delle Iene, il Passaparolaccia, in cui Teo ha risposto a delle domande di Belen Rodriguez senza però svelare su chi. C’erano diversi personaggi noti a cui associare le sue risposte, ma nessuna conferma. In tanti casi però si è capito chi c’era sul foglio che gli mostrava Belen e sul quale gli faceva delle risposte. Come per esempio nel caso di Rudy Zerbi.

Cosa ha detto Mammucari su Zerbi? Nel Passaparolaccia delle Iene il nuovo conduttore ha risposto che non gli sta simpatico né lui sta simpatico a Zerbi. Non sono amici e hanno litigato a causa di una ragazza. Poi ancora non si sono mai chiesti scusa, lui non ha mai sofferto né è invidioso di lui. Ha preferito non dire un aggettivo per descriverlo perché avrebbe dovuto dire una cosa troppo cattiva. Ha usato il Passaparolaccia, ma era chiaro si riferisse proprio a Rudy.

Le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del Web, oggi però è arrivata una versione dei fatti diversa. Mammucari ha negato tutto su Zerbi: sono amici. Lo ha fatto sapere tramite un’intervista a Libero, che gli ha chiesto proprio quanto si fosse arrabbiato Rudy per le cattiverie dette a Le Iene. Mammucari ha smentito: “Guardi che ho inventato metà delle risposte!”. In effetti in alcuni casi era palese stesse giocando, per esempio sulle risposte sulla stessa Belen. Ha smentito e non è stata una furbata, ha tenuto a precisare. “No, davvero!”, ha infatti detto. Quindi ha spiegato come ha vissuto questo gioco:

“Il Passaparolaccia è come il gioco della bottiglia: lo fai solo per divertirti. Le pare che, se dovessi dire qualcosa a Zerbi, lo farei in tv? Tra l’altro prima della puntata l’ho chiamato e gli ho detto: ‘Va che stasera faccio il Passaparolaccia e ti massacro!’. Noi siamo amici, andiamo spesso a cena fuori”

Insomma i rapporti reali tra Zerbi e Mammucari sono ottimi, sono davvero amici. E forse anche questa amicizia li rende così liberi di scherzare e giocare sull’altro. Nella stessa intervista è emerso anche altro che merita di essere portato alla luce. Gli hanno domandato quale dei suoi programmi farebbe di nuovo. Questo il responso: Teo Mammucari riferebbe Distraction. Anche il pubblico chiede a gran voce il ritorno di questo programma. Mediaset, chi o cosa stiamo aspettiamo?