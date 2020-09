Mammucari e Zerbi, volano gli stracci a Tu Si Que Vales: scontro ruvido

Duro scontro tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari durante il secondo appuntamento di Tu Si Que Vales 2020. A innescare la polemica è stata l’esibizione di Daniele Bordini, che ha cantato le note della celebre canzone di Luigi Tenco “Vedrai, vedrai”. Un brano dedicato al nonno, come raccontato dallo stesso giovane prima di dare vita alla performance. Performance che ha trovato l’applauso di Zerbi e non quello di Teo, che ha provocato il produttore musicale, il quale ha replicato a tono. Un botta e risposta ruvido, in cui Rudy ha perso le staffe, adirandosi non poco nei confronti del collega, che a sua volta ha ribadito la propria opinione, non arretrando di un millimetro.

Mammucari e Rudi Zerby, scontro duro e ruvido a Tu Si Que Vales

Mammucari, pur riconoscendo il talento del ragazzo, non ha apprezzato l’esibizione, a differenza di Zerbi. “Rudy, sa benissimo che non l’ha cantata bene”, ha dichiarato Teo, affermando che il collega avrebbe dato un giudizio non del tutto imparziale. “Un contentino inutile”, ha aggiunto sempre in merito al parere di Zerbi. Quest’ultimo non ha preso affatto bene la questione e con tono duro ha risposto a Mammumari, invitandolo a non mettergli mai più “in bocca parole che non ha pronunciato”. “Faccio ciò che voglio”, la replica. “Parla di maghi e non di musica”, l’attacco frontale di Rudy a cui è seguita un altrettanto duro “Parla di maghi lo dici a tua sorella” da parte del romano. L’intervento del produttore ha scatenato l’applauso del pubblico, segno evidente che in studio il clima è stato favorevole allo stesso Zerbi. “Comunque parla solo di maghi lo dici a tuo fratello”, ha chiosato infine Mammucari.

Zerbi e Mamucari, Gerry Scotti fa da pompiere a Tu Si Que Vales

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Gerry, che ha paragonato spassosamente Mammucari e Zerbi a Morgan e Bugo, in riferimento all’epica lite tra i due cantanti andata in scena in diretta nazionale durante l’ultimo Festival di Sanremo. Per quel che riguarda Daniele Bordini, alla fine, ha trovato il favore del resto della giuria. Poco prima, un’altra performance ha lasciato il segno: quello della maga Dania Diaz. La donna di origini venezuelane ha stregato tutti, presentatori compresi. Per lei si sono aperte le porte della finale. Chapeau!