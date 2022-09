Mammucari e la “figura di m” a Tu si que vales: tutti contro Teo

“Mi hai fatto fare una figura di m… davanti a tutta Italia”, ha scandito Teo Mammucari nella prima puntata di Tu si que vales 2022, rivolgendosi a Rudy Zerbi. In realtà, è stato il conduttore romano a infilarsi in una situazione che pensava che sarebbe stata a lui favorevole. E invece ne è uscito con ‘le ossa rotte’, accampando poi delle scuse che non hanno convinto nessuno. Morale della favola? Lo hanno spernacchiato un po’ tutti, comprese Belen Rodriguez e Maria De Filippi. Ma si proceda con ordine.

In studio è sbarcato Manuel Battaglia detto Roccia: “Sono un agricoltore, ma nella vita sono molto forte”. L’uomo, infatti, è campione di braccio di ferro ed è stato protagonista di una performance in cui, con il braccio legato a una fune a sua volta legata a una moto, ha retto l’onda d’urto della partenza del veicolo a due ruote. Conclusa l’esibizione, si sono sfidati Zerbi e Mammucari a braccio di ferro, con quest’ultimo convinto di avere la vittoria in tasca, tanto da scommettere che, in caso di sconfitta, si sarebbe vestito da donna. “Lo distruggo”, ha dichiarato con estrema certezza il conduttore de Le Iene. Le sue sicurezze si sono sbriciolate in un amen.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it)



Zerbi ha accettato la sfida e, mentre ha preso posizione, ha ricordato di essere mancino. Un problema, visto che Teo è destro. La gara ha rischiato di saltare, ma poi Rudy ha risolto il tutto dicendo che avrebbe affrontato il collega con il braccio a lui meno favorevole. Si è preso pure delle spernacchiate da Mammucari: “Sei mancino, sei roscio, ce le hai tutte”. Dannata lingua: Zerbi ha battuto rapidamente il conduttore. “Mortacci tua, no aspetta non vale”, la protesta pretestuosa di Teo.

Nessun problema per Rudy che ha dato una seconda e una terza possibilità a Mammucari che ha subito altre sconfitte nette. Zerbi lo ha salutato con un sonoro “Vaffanc….”. Caso chiuso con Teo che ha ammesso di aver perso? Assolutamente no. Il giudice ha chiesto al produttore di sfidarlo sulle flessioni, Zerbi si è rifiutato, invitandolo ad accettare la sconfitta. “Se facciamo le flessioni vinco io, braccio di ferro non c’entra niente con la forza. Facciamo le flessioni, guarda che figura di me…a mi hai fatto fare davanti a tutta Italia. Alessio Sakara, vero che braccio di ferro non c’entra con la forza? Tu sei un campione e hai perso con Roccia”, ha detto Teo. Sakara lo ha sbugiardato: “Ma cosa c’entra, sono due discipline diverse”.

Nella discussione si è infilata anche Belen. “Tu non sei professionale se ora non ti vesti da donna, lo hai promesso”, ha sottolineato la showgirl argentina. Mammucari ha provato a cercare una sponda in Maria De Filippi, ma anche la conduttrice pavese ha evidenziato che ha perso senza se e senza ma, ricordandogli che ha fatto una promessa. “Maria mi devo vestire da donna?”, ha quindi domandato, con la moglie di Maurizio Costanzo che ha annuito. Nella prossima puntata ci sarà il Mammucari ‘travestito’.