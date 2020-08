Periodo tutt’altro che tranquillo per le sorelle Rodriguez, le quali sono alle prese con le bizze dell’amore. Belen, come è arcinoto, ha visto naufragare nelle scorse settimane la sua relazione con Stefano De Martino, mentre Cecilia, notizia fresca fresca delle ultime ore, si è separata in modo del tutto inaspettato da Ignazio Moser (non chiaro se si tratta di un addio definitivo oppure di una pausa di riflessione temporanea). Chi invece non scricchiola è la ‘quercia’ della famiglia, cioè mamma Veronica che, assieme al marito Gustavo, è presentissima nella vita delle figlie e dei figli (non scordiamoci che c’è anche Jeremias che da poco ha allacciato una nuova storia con Deborah Togni). E pare che la signora Rodriguez stia tifando a favore di una pace tra la sua Cecilia e Moser…

Mamma Rodriguez si sbilancia su Cecilia e Ignazio dopo la separazione

Ignazio e la compagna, nel primo fine settimana agostano, hanno visto culminare la crisi che li ha investiti. Lunedì scorso, però, la maretta sentimentale sembrava essere stata superata tanto che la coppia è volata assieme in Sardegna. Ed è qui che è successo il patatrac: una nuova lite, come ha raccontato Chi Magazine, ha rimesso scompiglio nella relazione. Cecilia ha piantato in asso Moser, facendo riesplodere il gossip. Inoltre l’argentina ha silenziato i propri profili social, segno che ha bisogno di riflettere senza avere nell’orecchio il rumoroso can can mediatico. Ignazio invece, dopo la burrasca, si è reso protagonista di un eloquente gesto, pubblicando un breve filmato di un cantante live che interpreta il celebre brano di Alan Sorrenti ‘Tu sei l’unica donna per me’. Ed è qui che si è inserito l’intervento di mamma Rodriguez.

Veronica: attenzioni per Ignazio ma non per Stefano

Veronica ha lasciato un bel cuore rosso al filmato postato da Ignazio e ripreso da una fan, segno chiaro del fatto che la donna argentina tifi per una ri-unione tra lo sportivo e la figlia. Un atteggiamento assai differente rispetto a quello riservato a Stefano De Martino sui social. La madre di Belen non segue da tempo il danzatore e non si ricordano gesti a suo favore.