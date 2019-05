Mameli dopo Amici si confessa: verità su Giordana e strano invito alla Bertè

Mameli dopo Amici, le prime parole: il cantante di Ci vogliamo bene si confessa

Mameli dopo Amici 2019 sta tornando piano piano alla sua vita di sempre. Ma mantenendo bene a fuoco il suo obiettivo: vivere di musica. Chiuso il capitolo Amici di Maria De Filippi, adesso Mameli dovrà rimboccarsi le maniche e affermarsi sul panorama musicale italiano con le sue canzoni. Mario Castiglione, questo il suo nome all’anagrafe, si è raccontato in una intervista dopo essere stato eliminato. E no, non è rientrato in gara, perché il suo rientro con la tuta rossa era tutto uno scherzo per Giordana! Per lei e per Rafael adesso fa il tifo per la vittoria di Amici 18. Dovendo fare un bilancio della sua esperienza, Mameli non può che ritenersi soddisfatto: ha imparato molto ed è cresciuto, si sente rafforzato artisticamente e crede di aver fatto un percorso autentico e sincero. Mameli è felice così, anche se è stato eliminato prima della semifinale.

Amici 18, Mameli e lo strano invito a Loredana Bertè

Nell’intervista a Comingsoon.it, non poteva mancare il commento sulle polemiche e gli attacchi ricevuti da Loredana Bertè: “Ha dichiarato di non apprezzare la mia musica e questo è normale, sono gusti personali. […] Sono rimasto perplesso rispetto al suo atteggiamento perché lei è una persona molto aperta, all’avanguardia. Io però sono sempre stato educato con lei e ho cercato di essere il più rispettoso possibile, sempre però difendendo la mia musica”. Ci sarà sempre qualcuno a cui non piacerà, di questo insomma è consapevole. Non si aspetta nulla dal futuro, tutto ciò che verrà sarà una sorpresa: questo ha spiegato. Adesso sarà a lavoro per preparare i concerti e gli instore. A cui vorrà invitare proprio tutti: “Inviterò agli instore anche la Bertè. Una cosa è certà: con il mio zaino in spalla andrò alla ricerca di De Gregori. Il mio più grande sogno è proprio quello di incontrarlo e magari chissà, collaborare insieme a lui. In qualche modo lo troverò”.

Mameli e Giordana, tutta la verità sul loro rapporto ad Amici

Ancora parole di stima verso Alex Britti, che lo ha sostenuto nel suo percorso ad Amici 2019. Ma qual è invece la verità sul rapporto con Giordana? Amore e odio, esattamente ciò che abbiamo visto nel programma: “Con lei c’è sempre stato questo rapporto di amore e odio. Non si capisce in realtà. Io mi sono affezionato a lei, però, ammetto che, molte volte, i nostri caratteri si sono scontrati a causa delle nostre personalità molto forti. Alla fine però, abbiamo capito i nostri limiti, quando era il momento di scherzare o volevamo stare per i fatti nostri, ma va bene così”. Infine, a proposito dello scherzo che le ha fatto, ha confermato, con divertimento, che secondo lui se l’è meritato!