Maluma, nuova fidanzata e figlio in arrivo? Il messaggio sospetto

Mistero sull’ultimo post di Juan Luis Londoño Arias, in arte, Maluma che ha mandato letteralmente in visibilio i fan del cantante. La star ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui si mostra con la sua attuale partner, l’espressione sorridente mentre poggia la sua testa sopra la pancia di lei. Su quest’ultima si può leggere: “#7dj”.

Maluma ha pubblicato la stessa foto anche nelle sue Instagram Stories. Qui ha aggiunto un altro messaggio scrivendo: “Tengo algo che decirles”, che tradotto dovrebbe significare: “Ho qualcosa da dirti”. Ma che cosa realmente il cantante vorrebbe dire alla sua community? Molti si sono interrogati sulla faccenda non appena il noto personaggio dello spettacolo ha aggiunto al suo feed la foto. Tantissimi hanno iniziato a chiedersi che significato ci sia dietro la sigla scritta sulla pancia della sua compagna.

La maggior parte ha dedotto che il cantante di Medellín stia per diventare papà. Sotto i commenti del post pubblicato su Instagram infatti anche personalità note dello spettacolo hanno fatto gli auguri alla star. Alcuni hanno supposto che sia in arrivo un “baby Maluma”, altri si sono interrogati su cosa volesse realmente comunicare il cantante lasciando spazio alle interpretazioni. Altri ancora hanno associato la sigla al giorno del possibile baby shower del presunto bimbo o bimba del cantante, interpretandolo come 7 di Giugno.

Su Twitter, invece, sono esplosi i commenti in merito alla notizia. Tra le teorie più accreditate c’è anche quella che non sposa la gravidanza della compagna di Maluma. Secondo questi ultimi l’hashtag di 7dj comunicherebbe l’uscita del suo nuovo album. Infatti, per il cantante di Medellín sarebbe il settimo. Altri ancora hanno supportato questa tesi ricordando che fino a qualche tempo fa la star era in Giamaica per registrare dei brani musicali e che recentemente stava girando anche dei video. Quindi l’hashtag scritto sulla pancia della sua compagna potrebbe anche essere riconducibile al suo prossimo disco musicale.

Maluma, con chi sta il cantante?

Fino ad aprile Maluma aveva rilasciato delle chiare dichiarazioni ad Acces Hollywood secondo cui non si sentiva pronto per una relazione. Rimaneva però intatto il suo desiderio in futuro di creare una famiglia e trovare l’amore. Ad agosto era stato pizzicato con una donna misteriosa che poteva far presumere l’inizio di qualcosa. Ma al tempo non si sapeva troppo di quanto stava accadendo nella vita privata del cantante.

Ora, invece, a fare un po’ di luce è HITC. Secondo quanto riportato qui, Maluma starebbe uscendo con uan donna che si chiama Susana Gómez. I due avrebbero mantenuto la loro relazione privata per molto tempo. In base a quanto riportato da Distractify Susana è un architetto e possiede una società di interior design.

Alcuni insider sussurrano che la nuova fiamma di Maluma era già sposata e questo sarebbe uno dei motivi per cui il cantante e l’architetto hanno deciso di non far trapelare troppo la loro relazione. Inoltre altre voci sostengono che non si sa se sia stato Maluma la causa della fine del matrimonio della donna o se lui sia arrivato successivamente al suo divorzio.

Maluma non ha ancora rilasciato alcun commento sulla sua nuova relazione.