Maluma fidanzata, silenzio rotto: “Le mie energie”, il cantante si svela

Fidanzata Maluma, l’attore si dichiara single e felice di esserlo: il motivo

L’ultima intervista che Maluma ha rilasciato riguarda soprattutto la sua vita privata: ad Access Hollywood il cantante ha infatti parlato del gossip sulle continue fidanzate che gli attribuiscono e di come si vede tra qualche anno. Ne è venuto fuori un lato inedito del cantante che ha subito ammesso di non rincorrere l’amore a tutti i costi. Soprattutto in questo periodo. Maluma è sempre stato al centro della cronaca rosa, prima per un flirt poi per un altro, oppure per le sue storie d’amore ufficiali, ad esempio con le modelle Winnie Harlow e Vivien Rubin. Al momento però è totalmente concentrato sulla sua carriera e non ha proprio interesse a buttarsi in una storia impegnativa.

Maluma non è fidanzato: “Non me la sento di avere una relazione”

“Ora sono single – queste le sue parole – e non me la sento di avere una relazione. Sono davvero focalizzato su ciò che sta succedendo. Sto mettendo tutte le mie energie in questa canzone […] nella mia carriera”. Maluma insomma non si sente pronto, c’è poco da fare; questo non significa però che il cantante non sarà felice nel caso in cui gli si dovesse presentare l’occasione di conoscere la ragazza dei suoi sogni. Insomma nessuna rincorsa ma neanche un rigetto. E a sottolinearlo ad Access Hollywood è stato sempre lui con molta convinzione.

Gossip fidanzata Maluma, il sogno del cantante è la famiglia: “Penso di essere troppo piccolo”

“Di certo, lo sogno – queste le sue parole con tanto di sorriso –. Voglio dire, voglio avere una ragazza. Voglio sposarmi un giorno, avere una famiglia – è uno dei sogni più grandi della mia vita, ma penso di essere troppo piccolo. Sono appena diventato 26enne, e non penso sia questo che voglio proprio ora, oltre al fatto che la mia carriera è appena cominciata”. Il cantante sembra avere le idee chiare; chissà se in questi mesi incontrerà la sua anima gemella e in qualche modo si rimangerà quanto detto. Noi ovviamente vi terremo aggiornati!