Maluma è fidanzato? Baci e carezze con una donna, l’avvistamento

Maluma è stato avvistato in compagnia di una donna misteriosa a New York! Come riporta il sito Justjared, lunedì pomeriggio il noto cantante ha condiviso baci e abbracci con questa ragazza. Impossibile non notare la complicità e il feeling che c’è tra i due. Maluma e la donna misteriosa si sono fermati nel locale NOMO Kitchen, dove hanno pranzato. Durante questo appuntamento il cantante colombiano ha più volte accarezzato il viso di questa ragazza, di cui al momento non si sa nulla. Pare, dunque, ci sia una donna nella vita della nota star! Nessuna conferma, al momento, da parte dello stesso Maluma. Ora i fan, però, non perderanno tempo e inizieranno a indagare, soprattutto per scoprire l’identità della ragazza fortunata. Su questo punto, attualmente, ci sarebbe del mistero. Non ci resta che attendere per scoprire chi è questa donna misteriosa avvistata insieme a Maluma! Sicuramente le fan non potranno non invidiare la sua attuale posizione nella vita del cantante colombiano, da sempre molto apprezzato dal pubblico!

Maluma avvistato con una donna misteriosa: il cantante colombiano ha una nuova fidanzata?

Per questo speciale appuntamento, Maluma ha scelto di un outfit cool. In particolare, notiamo una camicia a righe abbinata a un paio di pantaloni di lino gialli e ai sandali neri. Solo qualche settimana fa, aveva catturato l’attenzione dei suoi fan mentre girava a torso nudo in bicicletta a Miami! Ora le foto che lo ritraggono in compagnia di questa donna misteriosa non possono non accendere il gossip! In una sua intervista, rilasciata ad aprile ad Acess Hollywood, il cantante colombiano aveva scelto di parlare delle notizie che lo vedevano fidanzato. Maluma aveva fatto sapere di non rincorrere l’amore, soprattutto in questo periodo. Infatti, si dichiarava totalmente concentrato sulla sua carriera. Ora qualcosa potrebbe essere cambiato per la nota star!

Maluma, l’avvistamento parla chiaro: nella vita del cantante potrebbe esserci una donna

Ebbene sì, Maluma potrebbe essersi fidanzato. Non sappiamo nulla di questa misteriosa donna e per conoscere la sua identità pare che dovremo attendere. Nello scorso mese di aprile si dichiarava single e, addirittura, confessava di non sentirsela di avere una relazione. Stava concentrando tutte le sue energie sulla sua carriera, ma pare che questa donna misteriosa sia riuscita a cambiare i suoi piani!