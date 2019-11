Malika Ayane e le scintille con Sfera Ebbasta a X Factor: parla la cantante

X Factor 2019, Malika Ayane si svela: da Sfera Ebbasta al rapporto con i concorrenti

Malika Ayane a X Factor 2019 è uno dei giudici più discussi, ma non in senso negativo. Malika si è calata perfettamente nei panni di giudice di X Factor, senza paura. I suoi giudizi sono spesso duri, ma finalizzati al bene dell’artista che sta giudicando. A volte risulta troppo rigida, specialmente sui concorrenti delle altre squadre, e questo suscita discussioni con i suoi colleghi. In particolare assistiamo spesso a dei dibattiti tra Malika Ayane e Sfera Ebbasta, ma i due sono stati bravi a trasformare tutto in un gioco. Hanno un modo di interagire tutto loro, qualcuno potrebbe pensare che sia un litigio continuo ma così non è. Malika ha detto la sua sul rapporto con Sfera Ebbasta a X Factor in una intervista a La Repubblica, ma ha parlato anche dell’esperienza in generale e dei suoi concorrenti Under Uomo.

Malika Ayane, le parole sul rapporto con Sfera Ebbasta a X Factor

Le è stato chiesto se con Sfera c’è qualche scintilla di troppo, ma lei ha rassicurato tutti. Ecco cosa ha detto: “Ma no, andiamo, Sfera ha quasi trent’anni quindi poi non è poi così più giovane. Lui è il nuovo che avanza con tutte le virgolette del caso ma ha fatto un sacco di cose, conosce dinamiche che a me sono oscure”. Un po’ di tensione è normale, soprattutto perché, come la stessa Malika ha affermato, stare al tavolo dei giudici durante i Live è come stare in apnea. La cantante ha anche spiegato alcune sue assegnazioni un po’ datate a dei ragazzi molto giovani spiegando che è un modo per farli maturare e crescere, facendoli partire dalle radici. Malika ha perso un concorrente nell’ultimo Live ed è stato un momento molto brutto, come lei stessa ha affermato. Queste le sue parole sull’esperienza: “A parte il fatto che la tv, vissuta più dall’interno, mi sembra un mondo molto strano. Succede che mi sono affezionata ai ragazzi, mi sono scoperta più tollerante, più votata all’accompagnamento che non al giudizio. Poi accade che ti eliminano un ragazzo che stai seguendo ed è brutto perché gli vuoi bene“.

X Factor, Malika Ayane ha scritto due canzoni prima dei Live

Poche settimane fa Malika sembrava intenzionata a proseguire una carriera in televisione, ma per ora è concentratissima su X Factor 2019. Un’esperienza che segnerà in qualche modo il suo cammino: “Tornerò a ricordarmi che nella musica non c’è un’unica strada giusta, e che fare musica è la cosa più bella del mondo. L’ultimo fine settimana prima dei live sono andata a Berlino con Pacifico e ho scritto due canzoni piene di quello che lì non si può fare perché stai fermo e devi guardare gli altri”.