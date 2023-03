Cristiano Malgioglio assieme a Michele Bravi e Giuseppe Giofrè è entrato nel team dei giudici di Amici 22. Il ritorno a Mediaset ha spinto qualcuno a ipotizzare che il paroliere ponesse fine al suo percorso a Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. Non sarà così, almeno secondo quanto rivelato dal magazine Oggi: il settimanale ha infatti assicurato che Malgioglio, dopo l’impegno professionale relativo al Serale di Amici, tornerà dietro al bancone dello show di Rai Uno.

Il cantautore siciliano durante l’ingresso all’interno dello studio di Amici aveva chiesto alla presentatrice, Maria de Filippi, di salutare Conti, con il quale condivide un forte legame lavorativo e affettivo: “Carlo perdonami, devo chiederti scusa ora. Oggi ti ho tradito con Maria”. Un ‘tradimento’ che durerà solo qualche mese, poi Cristiano tornerà ‘all’ovile’ di Tale e quale show.

Carriera di Malgioglio

Malgioglio esordisce come autore negli anni 70, nel 1974 vince insieme a Italo Ianne il Festival di Sanremo con il brano Ciao cara come stai? interpretato da Iva Zanicchi. Negli anni 80 arriva il successo che lo consolida come cantautore: con il brano Toglimi il Respiro, tratto dall’album Casanova,, inizia a diventare popolare. Tra gli anni 90 e 200o continua ad acquistare fama scrivendo tantissime canzoni. Inizia in questo periodo il suo percorso televisivo con la Rai, affiancando Massimo Giletti nella conduzione del programma Casa Raiuno.

Nel 2007 partecipa alla quinta edizione del reality L’isola dei famosi su Rai 2, il programma condotto da Simona Ventura si rivela decisivo per la sua carriera. La conduttrice lo chiama poi per Quelli che il calcio e per X Factor. Nel 2010 ritorna ad X Factor come opinionista. Nel 2012 partecipa nuovamente al reality L’Isola dei famosi nella nona stagione. Nel 2015 è ospite e opinionista insieme a Claudio Amendola nel reality show del Grande Fratello.

A partire dall’11 settembre 2017 partecipa come concorrente alla seconda edizione del reality Grande Fratello Vip, acquistando un’enorme popolarità e diventando uno dei protagonisti in assoluto del programma. Mentre la carriera televisiva cresce continua a scrivere canzoni. Nel 2021 Malgioglio entra nella giuria di Tale e quale show nel ruolo di terzo giudice insieme a Giorgio Panariello e Loretta Goggi.