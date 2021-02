Malgioglio torta in faccia al GF Vip, sfogo su Signorini: “Me l’ha rovinato”

Il paroliere Cristiano Malgioglio ha rotto il silenzio dopo la torta in faccia ricevuta da Alfonso Signorini. Tutto è successo nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip. Il conduttore del reality show più spiato d’Italia ha aspettato la fine dell’appuntamento in diretta su Canale 5 e, con la scusa di festeggiare i compleanni di alcuni ex concorrenti, gli ha tirato una grande torta con la panna in faccia. L’artista ha affidato il suo sfogo contro il giornalista sui suoi profili social, sostenendo:

“Mi ha rovinato un vestito costosissimo di un celebre stilista. Adesso gli manderò la fattura con relativo prezzo”

Signorini si è vendicato dopo lo scherzo del topo finto di lunedì scorso, entrato in studio proprio durante la diretta. Il presentatore, rientrato dalla pubblicità, stava lanciando un servizio quando è stato introdotto un topo giocattolo. Finte urla degli altri presenti, tra cui Cristiano Malgioglio, fino a quando Alfonso Signorini non si è girato e, notando il topo, ha gridato ed è scappato nel dietro le quinte. Le telecamere lo hanno inquadrato mentre aveva capito di essere stato vittima di uno scherzo.

Poi ha sbottato contro la produzione e contro gli altri ex inquilini della Casa di Cinecittà dimostrando di essere sensibile al tema. Cristiano si è presentato nella semifinale Vip del GF vestito da topolino con tanto di orecchie finte. La vendetta è un piatto che va servito freddo e così Alfonso si è fatto trovare impreparato scagliandosi sull’amico.

GF Vip, Malgioglio tuona contro Alfonso Signorini dopo lo scherzo: “Non me l’aspettavo”

Dopo aver rivelato sui social che la torta in faccia al GF Vip ha rovinato anche il suo pregiato abito, Malgioglio ha tuonato contro Alfonso Signorini:

“Non mi aspettavo tutto questo, ma la iena ci è riuscito. Furba”

Secondo il cantante, è bastato un attimo di disattenzione il danno è stato fatto. Per vendicarsi di ciò, Cristiano arriverà in ritardo oggi alle registrazioni della soglia per la finale del Grande Fratello Vip che andrà in onda lunedì 1° marzo in prima serata su Canale 5: “Arriverò in ritardo di tre ore. Voglio vedere la sua faccia”

Il cantautore pianificherà l’ennesima vendetta ai danni del direttore della rivista Chi? Lo scopriremo molto presto.